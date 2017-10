VIDEO. Choc des légendes: Federer «a moins peur» de jouer contre Nadal (et ça s'est vu)

Federer file en finale à Shangai. — Andy Wong/AP/SIPA

Roger Federer a «moins de craintes» d'affronter son vieux rival Rafael Nadal qu'avant, grâce à un revers plus percutant et un service plus efficace, a-t-il admis dimanche après sa victoire devant l'Espagnol en finale du Masters 1000 de Shanghai. Sa cinquième de rang face au numéro 1 mondial, qui ne l'a plus battu depuis maintenant trois ans sur le circuit.

Les cinq derniers face-à-face entre Rodgeur et Rafa. - wikipedia

«J'ai moins de craintes d'affronter Rafa que j'ai pu en avoir dans le passé. Cela ne veut pas dire que j'avais horriblement peur mais j'avais perdu plusieurs fois contre lui, la plupart du temps sur terre battue», a expliqué le N.2 mondial, qui a signé une cinquième victoire d'affilée (6-4, 6-3) depuis novembre 2015 devant le Majorquin, la quatrième cette année.

«Je continue de croire que si j'ai perdu la finale de Wimbledon 2008 (9-7 au 5e set contre Nadal), c'était à cause de la raclée qu'il m'avait mise auparavant à Roland-Garros (6-1, 6-3, 6-0 en finale). Cela a pesé lors de la perte des deux premiers sets (à Wimbledon)», a-t-il ajouté.

Son changement d'attitude réside dans un meilleur service et un revers davantage frappé (à plat) en retour que slicé, a précisé le recordman des titres en Grand Chelem (19). «Je suis plus solide au service et j'ai davantage de puissance depuis que j'ai opté pour un plus grand tamis de raquette. Je frappe mieux la balle en revers aussi en étant plus constant».