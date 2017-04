Sport

TENNIS Vainqueur du tournoi de Miami, le Suisse a besoin de repos...

Federer enchaîne les victoires - Rob Foldy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

20 Minutes avec AFP

Le Suisse Roger Federer devrait limiter sa saison sur terre battue au seul rendez-vous de Roland Garros, le deuxième Grand Chelem de l'année (27 mai-11 juin), a-t-il indiqué dimanche après sa victoire dans le Masters 1000 de Miami.

«Je n'ai plus 24 ans, les choses ont changé beaucoup et il est probable que je dispute pas de tournoi sur terre battue avant Roland Garros», a-t-il expliqué à la chaîne de télévision ESPN après sa victoire en finale face à l'Espagnol Rafael Nadal (6-3, 6-4).

Moins de terre battue

« Le raisonnement derrière cette décision est de donner du temps à mon corps pour guérir un peu, a poursuivi Federer qui va grimper à la 4e place mondiale lundi. Je suis vraiment fatigué après ces premiers trois mois. J'ai joué beaucoup plus que je ne le pensais. L'année dernière, j'ai vraiment peiné sur terre battue à cause de mon genou, alors on s'est dit que c'était peut-être une option de faire moins de terre (battue). »

«Je veux rester en bonne santé et prendre du plaisir sur le court, quand je suis en bonne santé et que je me sens bien, je peux produire le tennis de ces dernières semaines. Si je ne m'étais pas senti aussi bien, je n'aurais pas été en finale contre Rafa», a estimé le Suisse qui s'est offert son 91e titre ATP, la troisième de l'année après l'Open d'Australie et Indian Wells.

«Cette pause va me permettre de me concentrer sur Roland Garros, sur la saison sur gazon et la saison sur surface dure d'après qui va être importante pour moi», a-t-il conclu.

Federer a remporté 18 titres du Grand Chelem dans sa carrière, dont une fois Roland Garros, en 2009.

