Federer enchaîne les victoires - Rob Foldy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

C’est tout simplement phénoménal. Roger Federer a bouclé dimanche le triplé Open d’Australie-Indian Wells-Miami pour la deuxième fois de sa carrière en venant à bout de Rafael Nadal en deux sets (6-3, 6-4) en finale à Miami. Federer, déjà vainqueur de l’épreuve en 2005 et 2006, a ajouté à 35 ans un 91e titre à son palmarès.

Des regrets pour Nadal

L’ancien numéro un mondial a battu Nadal pour la troisième fois cette saison et pour la quatrième fois de suite - une première dans leur longue rivalité remontant à 2004. Alors qu’il avait été outrageusement dominé en 8e de finale à Indian Wells (6-2, 6-3) deux semaines plus tôt, l’Espagnol, 7e mondial, a cette fois vendu un peu plus chèrement sa peau. Il pourra notamment regretter de n’avoir concrétisé aucune balle de break sur le service du Suisse.

L’Espagnol pourra se rassurer en se disant que la longue saison sur terre battue va bientôt commencer.

