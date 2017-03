Sport

TENNIS Olé...

Kyrgios a fait le spectacle. - BPI/Shutterstock/SIPA

J.T.

On peut jouer un quart de finale de Masters 1000 et se payer un bon kif. De manière presque anecdotique, Nick Kyrgios rejoint Roger Federer en demi-finale après avoir écarté Alexander Zverev (6-4, 6-7, 6-3). Franchement, on s'en fout. L'essentiel est ailleurs.

>> A lire aussi : VIDEO. Miami: Un iguane interrompt le match de Tommy Haas? Au calme, l'Allemand prend un selfie avec lui

Tout au long de la rencontre, les deux joueurs ont fait le show. Très en forme, l'Australien a enchaîné les tweeners, les lobs et les mimiques. De son côté, le tennisman allemand a célébré ses points de manière théâtrale et s'est fait plaisir avec quelques coups bien sentis. Un pur plaisir pour les yeux.

Mots-clés :