Rugby: Une femme va arbitrer un match de Coupe d'Europe à Bordeaux (c'est une première)

L'Irlandaise Joy Neville, ancienne internationale, va devenir la première femme à arbitrer un match de clubs continental lors de la rencontre entre Bordeaux-Bègles et le club russe d'Enisei, en Challenge européen, a annoncé lundi l'instance européenne.

Ancienne joueuse internationale sélectionnée à 70 reprises avec l'Irlande, Joy Neville entrera dans l'histoire en arbitrant la rencontre de la 4e journée de la poule 1, programmée le 15 décembre au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. L'Irlandaise a déjà officié comme arbitre assistante pour des matchs de Coupe d'Europe et a également dirigé la finale de la Coupe du monde féminine entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre en août dernier.

