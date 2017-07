VIDEO. L'immonde plaquage à l'épaule de Sonny Bill Williams qui fait perdre les All-Blacks face aux Lions

Sonny Bill Williams a été expulsé — SIPA

Un partout, balle au centre: les Lions britanniques et irlandais ont égalisé dans leur série avec les All Blacks en Nouvelle-Zélande, vainqueurs samedi à Wellington (24-21) sur le fil, bien aidés par l'exclusion définitive dès la 25e minute de Sonny Bill Williams.

Battus samedi dernier à Auckland (15-30), ils ont donc gardé intact leur rêve de remporter leur première série contre les Néo-Zélandais depuis 1971, la deuxième en tout en plus de cent ans, grâce à une pénalité d'Owen Farrell à trois minutes de la fin dans un match rendu par la pluie beaucoup plus brouillon que le premier, magnifique.

Les Lions devront pour cela s'imposer là où ils ont perdu samedi dernier, et où aucune équipe n'a triomphé depuis le XV de France le 3 juillet 1994 (20-23). En attendant, ils ont mis fin à près de huit ans d'invincibilité à domicile des All Blacks, qui ne s'étaient plus inclinés sur leur pelouse depuis le 12 septembre 2009 (29-32 contre l'Afrique du Sud à Hamilton).

Aurait-ce été le cas si Williams n'avait pas reçu ce carton rouge pour une charge à l'épaule dans la tête d'Anthony Watson ?

Impossible à savoir, mais la première exclusion définitive d'un All Black en test-match depuis... 1967 (Colin Meads contre l'Ecosse), et la troisième au total, a forcément pesé lourd dans la balance.

Le sélectionneur néo-zélandais Steve Hansen n'a pas voulu «pleurnicher» sur cette décision, même s'il a estimé que l'arbitre français Jérôme Garcès aurait très bien pu seulement sortir «un carton jaune».

«Sonny n'a pas utilisé ses bras et a donc pris un risque (...). Nous avons été battus par une équipe qui a mieux joué que nous, nous devons l'accepter» a ajouté Hansen, qui pourra aussi regretter les neuf points laissés en route au pied par son ouvreur Beauden Barrett.