Zlatan qui? Bam, bam, bam, Edinson Cavani devient le meilleur buteur du PSG en coupe d'Europe

Edinson Cavani. — Stuart Wallace/Shutters/SIPA

On l’avait quitté en début d’été sur un ratio buts marqués/matchs joués complètement hallucinant (49/50). Or, depuis le début de la saison, Edinson Cavani est à peu près parti sur les mêmes bases d’extraterrestre et son doublé en Ligue des champions mardi soir face au Celtic Glasgow (ses 8e et 9e buts de la saison, déjà) ne risque pas de faire chuter sa moyenne.

Très (trop) longtemps dans l’ombre deZlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani est devenu en Ecosse le meilleur buteur de l’histoire du PSG sur la scène européenne, dépassant le Suédois de deux buts (22 contre 20).

Quand tu apprends que tu es désormais le meilleur buteur de l'histoire du @PSG_inside en Coupe d'Europe 👊😬



2️⃣2️⃣ buts#LETSDREAM pic.twitter.com/oZzdIVPdvW — PSG Officiel (@PSG_inside) September 12, 2017

Solide pour un type dont la légende raconte qu’il a une aisance technique de mec bourré ! Et vu la forme de l’animal, on ne se mouille vraiment pas en disant qu’El Matador devrait très bientôt devenir le meilleur buteur-tout-court de l’histoire du club parisien. Avec ses 139 pions inscrits, Cavani tient Zlatan et ses 156 buts à portée de fusil. On parie qu’il le bat avant les fêtes de Noël ?