FOOTBALL L'entraîneur basque sera presque un manager au PSG...

Unai Emery lors d'OM-PSG (1-5), le 26 février 2017. - BERTRAND LANGLOIS / AFP

Et si Unai Emery n’avait tout simplement pas eu les moyens d’imprimer son style de jeu au PSG ? Et si c’était pour ça que Paris galère un peu plus cette année que les saisons précédentes ? Ces questions, Nasser Al-Khelaïfi a dû se les poser avant d’octroyer les pleins pouvoirs à l’entraîneur basque pour la saison prochaine.

A en croire le site Goal.com, le boss du PSG a renouvelé sa confiance en Emery au point de le laisser faire le ménage dans la maison l’été prochain. Ainsi, Patrick Kluivert ne devrait pas quitter le club mais sera sans doute remplacé par un directeur sportif. Le nom de Monchi aurait filtré et l’Espagnol aurait déjà été contacté par les Parisiens. L’avenir d’Olivier Létang pourrait en revanche s’écrire loin de Paris.

Ben Arfa devrait quitter le PSG

Un avenir qui pourrait également être celui de l’entraîneur des gardiens, Nicolas Dehon. Ce dernier est décrié par le Basque et on peut le comprendre au vu des prestations des portiers parisiens.

Reste désormais à savoir comment ces pouvoirs élargis se traduiront sur le marché des transferts pour le triple-vainqueur de l’Europa League. Il se murmure que Ben Arfa quittera le PSG si l’Espagnol ne part pas, ce qui semble donc être le cas. Une chose est sûre : en prenant le contrôle du navire, Emery n’aura plus aucune excuse en cas de nouvel échec.

