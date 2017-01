Sport

HANDBALL Un petit test de personnalité pour savoir de qui vous êtes le plus proche de caractère dans cette équipe de France...

Quel joueur de l'équipe de France de hand êtes-vous ? - LOIC VENANCE / AFP

Nicolas Camus Twitter

Bon, voilà. La qualif est dans la poche, la première place du groupe, c’est tout comme. Grâce à leurs trois victoires en trois matchs, les Bleus sont parfaitement embarqués dans ce Mondial. Les deux derniers matchs de poule face à la Russie et la Pologne ne serviront qu’à finir de chauffer la machine avant que ça devienne vraiment intéressant, en fin de semaine. Pour patienter, et aborder la phase finale en toute connaissance de cause, nous vous proposons ce test de personnalité pour savoir de quel joueur de l’équipe de France vous êtes le plus proche de caractère. En revanche, on préfère vous prévenir : ça ne vous fera pas mieux jouer au hand. Désolé.

Mots-clés :