Ludovic Fabregas a été élu homme du match lors de France-Japon, le 13 janvier 2017. - N.Barczyk/PRESSFOCUS/SIPA

FRANCE - NORVEGE: 16-12

30': C'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Quatre pions d'avance et l'enjeu: la première place de la poule.

Pour l'instant pas de débat ici, les Experts sont assez supérieurs aux Norvégiens. Vous en pensez-quoi?

30': Le penalty sur le gong ! Kentin Mahé est chaud... Quatre buts d'avance à la mi-temps. 16-12

28': Oh les vagues sur le but des Norvégiens et la Marseillaise de la halle XXL de Nantes! 15-11 à l'approche de la mi-temps.

25': Le temps de vous chercher la vidéo du but précédent on prend un gros éclat, 3-0 pour la Norvège. Du coup ça recolle à 13-11.

22': LE BUT D'ABALO DANS LE BUT VIDE A L'AUTRE BOUT DU TERRAIN ! Les Norvégiens avaient fait sortir leur gardien, forcément quand on perd le ballon ça pose problème. 13-8.

20': Le péno du +4 pour pour Kentin Mahé! Yep. Facile. Il semble meilleur dans l'exercice que Guigou. 12-8.

18': TITI OMEYER PRESIDENT §§§ Il arrête un péno et on commence à laisser les Norvégiens dans le rétro. 11-8.

17': On navigue à +2. C'est pas confortable, mais comme le disait si bien Churchill, vaut mieux être devant que derrière.

15': J'ai rien dit. 7-6.

13': ET ALLEZ ! Le premier écart du match pour nous. 7-4.

10': Enorme ambiance à Nantes en tout cas. A ce niveau-là pour l'instant ce mondial est une réussite, le pays est derrière son équipe.

8': Waouw l'enchaînement passage de bras, but puis arrêt de Thierry Omeyer dans la foulée! Les Bleus en situation de créer un bel écart. 5-4 + supériorité numérique.

6': La Norvège est en tête de la poule avec la France. Aujourd'hui, c'est clairement la première place de la poule qu'on joue. 4-4.

4': Et Valentin Porte on contre-attaque ! On dirait le PSG d'Ancelotti tellement on va vitre en contre. 4-2.

3': LA CACAHOUETE DE KARABATIC !!!!! Ça a pété les lunettes du gardien et ça fait but quand même. 3-2 pour les Experts, super début de match on se régale.

2': Ah bon! On part comme ça ? Ok les mecs. Déjà 2-1 pour les Bleus et ça joue à 100 à l'heure.

1': C'est parti !!!

17h37: Si on a vu les remplaçants vendredi contre le Japon, Didier Dinart envoie sa grosse équipe aujourd'hui. Karabatic, Narcisse, Porte et compagnie.

17h30: Est-ce que vous êtes chauds?

17h15: On vous attend nombreux en commentaires. Hésitez pas à donner un prono par exemple.

16h45: Comme d'habitude, un peu de lecture avant le match.

On vous propose le portrait du meilleur joueur norvégien

Toutes les questions que vous vous posiez sur cette histoire de gardien qui sort tout le temps là

16h45: Salut à tous! D'ici une heure c'est le coup d'envoie du match que l'on attend tous ce dimanche: France-Norvège en hand.

C'est fini l'échauffement. Après deux victoires fastoches pour se mettre en jambe face au Brésil et au Japon, les Experts lancent vraiment leur mondial ce dimanche face à la Norvège, à Nantes. Enfin la Norvège n'est pas non plus un foudre de guerre absolu, hein, mais disons que c'est une vraie opposition pour les Bleus. Bref, on va suivre ça de très près parce qu'on a vraiment envie de savoir ce que nos Expers ont dans le bide.

>> On se donnez rendez-vous autour de 17h30 pour le troisième match des Bleus...

