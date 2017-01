Sport

HANDBALL Deuxième match, deuxième victoire?...

Valentin Porte au tir face au portier brésilien, lors de France-Brésil, le 11 janvier 2017. - Thomas SAMSON / AFP

FRANCE - JAPON: 17-9

30': PAF ! Mi-temps finie sur un gros score de 17-9. On a fait le trou finalement.

29': Toujours pas de nouvelles de Luka Karabatic, il est rentré au vestiaire, la cheville/le pied dans la boîte à gant.

28': Racontez moi un peu d'où vous suivez ce match. Perso j'ai voté 4.





27': On cause on cause mais ça fait 14-8. On se rapproche de la moitié des 15 buts d'avance que j'ai pronostiqué dans le petit sondage rigolo tout plein qu'on vous a fait.

26': Sérieux le gardien japonais sort le match de sa vie. Dans trois semaines il signe au PSG hand. A condition de faire une grève de la faim d'ici là, n'oublions pas que c'est le pays du sumo.

25': Bonne question. Perso je viens de m'ouvrir une bière.

Kimura a arrêté autant de penaltys (3) qu'Omeyer a fait d'arrêts. Alors c'est qui la légende ? :D #FRAJAP #Handball2017 — Benoît Conta (@benoitconta) January 13, 2017

23': Ah quand même, 12-8, on fait l'effort.

Viince | 13.01.2017 à 17:49

Attention liver peut être des surprises à venir :) J'ai vu jouer l'équipe du Japon contre la Russie, certes ils ont encore de l'amélioration mais elle m'a fait l'effet de l'équipe de Japon de rugby, combative, ne jamais baisser les bras et ils ont eu 10 minutes de folie contre les russes ou ils réussissaient absolument tout... à surveiller je pense ^^

>> Je vais finir par te croire l'asticot. Ils sont dans le match.

22': Et allez encore deux minutes d'exclusion pour nous. C'est Craig Joubert l'arbitre?

21': C'est propre Valentin Porte quand même. 11-8 sur un but de l'ailier.

20': MAIS LES TYPES ILS METTENT QUE DES LUCARNES. SOIT C'EST DIX METRES A COTE SOIT C'EST EN LULU. 10-8 pour nous.

18': Le gardien japonais facile 10 kilos de trop mais il maitrise l'écarté jambesque comme personne. Quelle souplesse.

16: 9-5. On commence à faire un peu la différence. Tant mieux, je devenais humide.

14': Ah non en fait autant pour moi le type était en surchauffe totale, là il vient d'envoyer une saucisse trois mètres à côté.

12': Mais c'est qui cette arrière japonais qui bombarde comme un malade à 10 mètres. Il est en train de siroter le pauvre Omeyer. 6-4.

10': Michael Guigou, 47 ans, toujours moins de 10 secondes au 100 mètres. Le Donovan Bailey du 34.

9': Eh bah ça fait 4-3. Pas de trou pour l'instant.

8': J'ai l'impression que Rudy Gobert joue en défense pour l'équipe de France, on a contré 4 tirs de suite.

7': Oh merde alors...

Tiens, Luka Karabatic boîte bien bas, et est pour le moment allongé derrière le banc avec le médecin... #FRAJAP #Handball2017 — Benoît Conta (@benoitconta) January 13, 2017

5': ALLEZ ! On passe devant au score, 3-2. J'ai vécu les cinq minutes les plus stressantes de ma vie depuis la fois où j'ai attendu le résultat de ma colloscopie.

3': OK donc les types c'est Ronald Koeman. Valentin Porte a à peine le temps d'égaliser qu'un japonais envoie une patate de loin. 2-1 !

2': OHHHH LA LUCARNE D'ENTREE A 12 METRES POUR UN JAPONAIS. ON VA PERDRE CE MATCH JE VOUS LE DIS. 0-1.

1': C'est parti !!!!

17h42: ♫ Marchons, marchons, qu'un sang impur, abreuve nos sillons TADADA ♫

17h39: On part sur énormément de surpoids côté joueur japonais. Genre la gardien très clairement n'est pas le dernier sur le gratin à la cantoche.

17h34: Bon a priori on va faire tourner un peu dans ce match. Mahé ou Remili sont titulaires par exemple, pas Nikola Karabatic.

17h30: Allez, à 15 minutes du début du match je vous propose de donner votre pronostic les amis.

16h45: Un peu de lecture avant ce match? Figurez-vous qu'il y a un français dans l'équipe du Japon, et son histoire est passionnante. Et on vous la raconte.

Mondial de handball: Le saviez-vous? Un Français se cache chez les Japonais, et son histoire est assez fabuleuse https://t.co/jGzYzIdzZl pic.twitter.com/KpUQqbjIMt — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 13, 2017

16h45: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr. C'est France-Japon qui s'annonce au programme aujourd'hui et ça devrait être une belle victoire pour les Bleus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter ce match avec nous.

Non vraiment n'insistez pas. Non, on ne veut rien entendre. Laissez-nous tranquille. Non ! Non et non, on ne la fera pas. C'est raciste, pas drôle et revu. Non. Bon. Ok. Mais une petite fois alors, juste pour le principe. La France face au Japon, ça ne devrait pas poser de sushis. Voilà, vous êtes contents? Merci hein... Bref, la France affronte le Japon au mondial de hand, dans le deuxième match de la compétition après la victoire inaugurale face au Brésil. On attend encore une belle performance et un large succès.

>> Soyez avec nous dès 17h30 pour suivre ce match...

