Carnet rose et abdos: Cristiano Ronaldo est papa pour la quatrième fois

Cristiano Ronaldo est de nouveau papa — Insta CR7

La famille de Cristiano Ronaldo s'agrandit encore un peu plus. Après l'arrivée d'Eva et Mateo, deux jumeaux nés de mère porteuse en juin dernier, CR7 est devenu le papa d'une petite Alana. C'est le joueur lui-même qui a annoncé la nouvelle via une photo publiée sur son compte Instagram, sur laquelle il pose avec la mère, sa compagne Georgina Rodriduez, et son premier fils, Cristiano Junior.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Nov 12, 2017 at 12:19pm PST

Cristiano Ronaldo, âgé de 32 ans, égalise donc sur son ratio Ballon d'Or vs enfants. En tout cas jusqu'au 7 décembre, où il devrait recevoir la cinquième récompense ultime pour tout joueur de foot.