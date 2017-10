Anderlecht-PSG : Mbappé fait déjà mieux que Messi en Ligue des champions

Mbappé bat des records de précocité — FRANCK FIFE / AFP

Et un nouveau record pourKylian Mbappé. En ouvrant le score mercredi à Anderlecht lors de la large victoire du PSG (0-4), l'attaquant a inscrit son huitième but dans la compétition. A son âge (18 ans et 9 mois), aucun joueur n’avait autant marqué dans la reine des compétitions.

>> A lire aussi : Anderlecht-PSG: Paris s'impose au talent individuel (4-0) et fonce vers la qualif'

Pas mêmeLionel Messi qui aura attendu d’avoir 20 ans et 7 mois pour atteindre ce total. Pourtant, pas de quoi faire tourner la tête de la nouvelle star parisienne toujours bien vissée sur ses épaules malgré des stats affolantes.

8 - @KMbappe est le seul joueur à avoir atteint 8 buts avant ses 20 ans dans l’histoire de la Ligue des Champions. Phénomène. pic.twitter.com/7YE8KZqIMJ — OptaJean (@OptaJean) October 18, 2017

« C’est bien mais je n’ai encore rien gagné en Ligue des champions »

« C’est bien mais je n’ai encore rien gagné en Ligue des champions. Et puis, les records sont faits pour être battus. Je l’ai battu mais je pense que quelqu’un le battra même si j’espère que ce sera le plus tard possible ».

Que Mbappé se rassure. Avec un phénomène de précocité comme lui, le record pourrait bien tenir encore quelques décennies…