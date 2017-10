Indonésie: Un gardien meurt à l'hôpital après un choc avec ses défenseurs

Choirul Huda était le gardien historique de Persala. — Capture d'écran/Youtube

Il gardait les buts de Persela depuis toujours, ou presque. Plus de 500 matchs disputés avec son club informateur dans la Superleague indonésienne avant le drame. L’action, au départ, était pourtant anodine. Un long ballon dans la surface, une déviation de l’attaquant, et Choirul Huda qui se précipite pour dégager. Le choc avec le défenseur, un certain Ramon Rodriguez, n’est pas plus violent que cela. En tout cas pas plus violent qu’une dizaine du même genre chaque week-end. Sauf que le garçon ne s’en relévera pas.

RIP to Indonesian goalkeeper Choirul Huda dies after suffering head and neck injuries in a collision with other players. pic.twitter.com/nbQt3m783T — Sbu Mthembu (@sbu_mthembu) October 15, 2017

Conscient pendant plusieurs secondes avant d’être évacué du terrain sur civière en se plaignant de douleurs à la poitrine, Choirul Huda a d’abord perdu connaissance, avant de décéder lors de son arrivée à l’hôpital. « Tous les joueurs ont terminé la rencontre puis sont allés directement à l’hôpital pour prendre de ses nouvelles, a expliqué l’entraîneur Aji Santoso. On n’a même pas eu le temps de voir un décor, juste son corps ». Selon l’équipe médicale en charge, Choirul Huda est mort des suites d’un traumatisme crânien et d’un coup derrière la nuque ». Terrible.