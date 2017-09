EN DIRECT. Ligue 1: Grosse frayeur pour Pelé... Suivez Amiens-OM en live

Cette fois, il va falloir gagner. Parce que la petite victoire en Ligue Europa jeudi face aux touristes de Konyaspor n'y change rien, les supporters marseillais sont en colère. Et on les comprend: le début de saison de leur équipe, à l'image de leur mercato, est plus que poussif. Une défense absente (6-0 à Monaco), un fond de jeu introuvable (1-3 face à Rennes), pas de confiance, rien ne va pour l'instant dans le bon sens pour les Marseillais. Autant dire que ce déplacement à Amiens est un bel endroit pour se remettre à l'endroit. Ou plonger dans la crise, au choix.

>> On se retrouve juste avant 15h pour suivre ce bon petit match de Ligue 1. Soyez avec nous.