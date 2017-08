Equipe de France: Rythme, mercato, Benzema… La liste la plus complexe de l’ère Deschamps?

Deschamps et ses décisions — Montage 20 minutes / SIPA

Résumons le problème en une ligne: la France joue sa place à la Coupe du monde jeudi en huit contre les Pays-Bas et Didier Deschamps n’a personne à mettre sur le terrain. C’est un peu exagéré, mais pas tant que ça. Etat des lieux rapide :

Suspendu après un rouge, Antoine Griezmann n’aura que 56 minutes de jeu officielles dans les pattes avant d’affronter les Pays-Bas

Dimitri Payet s’est blessé d’entrée de championnat et n’a lui aussi quasiment pas joué du mois d’août

Mêmes problèmes pour Mbappé et Dembélé, punis par Monaco et Dortmund pour leurs histoires de mercato

Remplaçant d’Alexandre Lacazette, Olivier Giroud ne joue que des bouts de matchs avec Arsenal

Moussa Sissoko, plus ou moins tricard à Tottenham, a vu un peu le terrain. Mais pas trop.

Pendant ce temps, y aurait bien un mec pas trop mal en attaque du côté du Real, mais…

Bref, c’est un peu le bordel. Si Didier Deschamps ajuste sa compo juste à la fameuse « forme du moment », on pourrait se retrouver avec une drôle d’attaque Lemar-Lacazette-Thauvin pour jouer notre vie. Evidemment, ce ne sera pas le cas. Mais quand même : on souhaite bon courage à Didier Deschamps pour finaliser la liste de 23 joueurs qu’il annoncera jeudi, à 14 heures. Aussi loin que notre mémoire nous porte, on n'a pas souvenir d’un tel casse-tête.

La décision la plus évidente : Griezmann, Payet et Giroud en seront, même si…

Pas en forme, remplaçant, suspendu, peu importe. Depuis qu’il est sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a souvent fait comprendre que la forme du moment était surtout à la tête du client. En clair : on peut se servir de cette excuse pour sortir un joueur quelconque, mais elle ne fonctionne pas sur les cadres.

Didier Deschamps, après les mauvaises performances de Griezmann et Payet lors de la défaite en Suède : « Il y a des états de forme ponctuels. Ils ont un vécu important par rapport à d’autres. Sur un ou deux matchs, ils peuvent être moins bien. "Dim" et Antoine sont des joueurs créatifs, même quand ils sont un peu moins bien, ils sont capables sur un coup de patte de faire la différence. Quand des joueurs sont moins performants ponctuellement, je ne suis pas là pour tirer un trait sur eux. »

Eux, comme Giroud, seront dans la liste, et même probablement titulaires. Difficile d’aller contre la logique sportive et humaine de ces presque quatre dernières années.

La plus politique : que faire de Mbappé et Dembélé ?

Depuis que Neymar a payé son coup en même temps que sa clause, on ne parle que d’eux. C’est sympa pour le football français, Mbappé et Dembélé sont les deux attractions du mercato, à 18 et 19 ans. Sauf que pris au milieu d’un tsunami de pognon, les deux gamins ne jouent plus avec leur club. Le premier est «protégé» par Monaco qui ne l’aligne plus en match. Dembélé, lui, ne s’entraîne même plus. Trois solutions pour Deschamps : prendre les deux, n'en prendre aucun, où ne prendre que Mbappé.

Dans tous les cas, il lui sera difficile de justifier sa décision, parce qu’il y a une part de politique. Peut-on sélectionner un joueur qui fait la grève pour être transféré ? Peut-on convoquer quelqu’un qui n’a pas la tête à ça ? Peut-on prendre l’un et pas l’autre ? Peut-on se passer de ces joueurs pour un tel match ? Sont-ils suffisamment importants pour passer outre leur manque de rythme ? Pas évident.

Kylian Mbappé face à Dijon - AFP

En juin, Didier Deschamps ne se faisait pas trop de mouron. « Je ne crains pas le mercato. Je peux discuter avec les joueurs, mais ils feront leurs choix de carrière. Ce sont des éléments perturbateurs pour tous les joueurs de toute façon ». A ce point-là ?

La plus polémique : Benzema, toujours pas…

Il a beau avoir déclaré qu’il n’avait « pas fait le deuil des Bleus », Karim Benzema ne sera probablement pas appelé par Didier Deschamps. Dans son édition de mercredi, en lien direct téléphone rouge avec le bureau de DD à la Fédé, L’Equipe en semble d’ailleurs convaincu. Pourtant, c’était maintenant ou jamais. Parce que Benzema est en pleine forme avec le Real, parce qu’il est probablement le meilleur attaquant français du moment, parce qu’il manque du monde devant. Mais aussi parce que si jamais Deschamps veut le réintégrer avec la Coupe du monde, c’est maintenant ou jamais.

Et c’est plutôt jamais.

La plus indécise : Qui, alors ?

Si on devrait avoir une liste assez classique pour la défense et le milieu de terrain, c’est plus compliqué pour l’attaque. Griezmann, Payet, Giroud et Sissoko y seront à l’expérience, Lemar, Lacazette et Fékir à la forme du moment. Si Mbappé et Dembélé n’y sont pas, il va falloir trancher : Thauvin ? Martial ? Coman ?

Sur Football Manager, il y a une option « partir en vacances » qui permet de laisser son assistant faire le boulot quelques temps. Si on voit Guy Stéphan débarquer dans la salle de presse de la Fédération française, faudra pas parler mandarin.