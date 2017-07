Ajax: Victime d'un malaise cardiaque en plein match, le jeune Nouri est hors de danger

Le milieu de l'Ajax Abdelhak Nouri s'est écroulé victime d'un malaise cardiaque au cours d'un match amical samedi en Autriche et a été placé en soins intensifs, a annoncé le club d'Amsterdam quelques heures après l'incident en soulignant que le joueur était «hors de danger».

«Nouvelles de Nouri: il est en soins intensifs et maintenu en sommeil artificiel, mais il est hors de danger», a tweeté l'Ajax samedi soir.

Le Néerlandais de 20 ans s'est soudainement écroulé pendant un match de pré-saison entre l'Ajax et le Werder Brême en Autriche samedi. Pris en charge par les secours, il a été transporté par hélicoptère vers un hôpital d'Innsbruck.

Nouri a fait ses débuts avec l'Ajax en septembre dernier au cours d'un match de Coupe des Pays-Bas contre Willem II.

Ces dernières années, plusieurs joueurs ont été victimes de mort subite après avoir perdu connaissance sur des terrains de football.

Some emotional scenes during Abdelhak Nouri's reanimation from the Ajax players and staff. #Nouri stay strong Nouri💪 pic.twitter.com/3gatPbX5K9