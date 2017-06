Tristesse immense: Légende du foot français, Loulou Nicollin est mort

Louis Nicollin, le président de Montpellier, lors d'un match à Nice en septembre 2016. — BEBERT BRUNO/SIPA

Le football français est en deuil. Le Midi-Libre vient d'annoncer la mort de Louis Nicollin, jeudi aux alentours de 18 heures. Le président de Montpellier avait été victime quelques heures plus tôt d'un accident cardiaque.

Âgé de 74 ans, «Loulou» est un personnage du football français. Il a créé en 1974 le club de Montpellier La Paillade, devenu Montpellier Hérault Sport Club, et l'a conduit du niveau amateur jusqu'au titre de champion de France en 2012.

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre Président Louis Nicollin ce jeudi 29 juin pic.twitter.com/awamm3p8dU — MHSC (@MontpellierHSC) June 29, 2017

Connu pour ses sorties médiatiques fracassantes et son goût pour la bonne chère, grand ami de Michel Platini, il a également été l'accompagnateur de l'équipe de France pendant des années en tant que représentant de la Ligue de football professionnel (LFP).



Louis Nicollin est également le président du groupe Nicollin, spécialisé dans le nettoyage et le ramassage et le retraitement des déchets ménagers et industriels.