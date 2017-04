Sport

FOOTBALL Le gardien allemand a encore été exceptionnel, et heureusement pour son équipe qui aurait sombré sans lui...

Manuel Neuer a réalisé 10 arrêts lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid (1-2), le 12 avril 2017. - LLUIS GENE / AFP

N.C.

Il a encaissé deux buts, à domicile, en quart de finale de Ligue des champions, et il sera bien sûr déçu de sa soirée. Et pourtant. Quel match il a sorti, encore, Manuel Neuer ! Le gardien du Bayern Munich a réalisé dix arrêts - record de la saison - face au Real Madrid, et pour ne rien gâcher, il y a eu quelques perles. On en a sélectionné trois, rien que pour vous.

>> A lire aussi: Ronaldo plus fort qu'un immense Neuer... Le Real prend une option... Bayern Munich-Real Madrid à revivre en direct

Tout d’abord, il y a eu cette envolée sur une tête piquée de Karim Benzema qui prenait le chemin de la lucarne. C’est léger, mais regardez bien, c’est bien le gardien allemand qui la met sur la barre.

Et puis est venu le festival de la seconde période. Son équipe réduiteà dix, Neuer a eu du boulot. Comme sur cette tête puissante de Gareth Bale.

Mais le clou du spectacle, c’est clairement cet arrêt réflexe sur une frappe à bout portant de Ronaldo. Un homme normal aurait été ramassé son bras dans les filets… pas lui.

Au final, le Portugais a eu le dernier mot, avec un doublé qui met le Real dans une position plus qu’avantageuse avant le match retour. Mais avec un Neuer à ce niveau, tout n’est peut-être pas perdu pour le Bayern.

Mots-clés :