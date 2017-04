Sport

18h24: Beau petit cortège des supporters monégasques à Dortmund, en direction du Signal Iduna Park. Niveau tourisme, pas grand-chose à faire dans cette ville, faut bien le reconnaitre.

18h15: Autre article parmi ceux qui ont été écrits pour ce match. Et c'est vraiment intéressant.

A Dortmund, le mythe d'un mur jaune apolitique noirci par les fantômes du hooliganisme d'extrême-droite https://t.co/3uGx3485JL pic.twitter.com/Z6FLvpzG7k — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 11, 2017

18h09: Même la liste des absents a de la gueule.

Les absents côtés BVB:

Schürrle, Götze, Durm, Reus.



Les absents côtés monégasques:

Sidibé, Bakayoko, Mendy.#BVBASM — Dortmund Fr (@Dortmund__Fr) April 11, 2017

18h05: Ils sont là, les supporters monégasques.

Le cortège des supporters monégasques va partir pour le stade #DORASM pic.twitter.com/PEHZY4uAjP — Aurélien Léger-Moëc (@AurelienLgMoec) April 11, 2017

18h02: Ce forfait signifie une seule chose. Andrea Raggi devrait prendre la place de l'ancien joueur de Marseille. Raggi vs Dembélé, ça va être beau.

17h56: Nouvelle tuille pour l'AS Monaco! Benjamin Mendy est offciellement forfait. Le club du Rocher jouera donc sans ses deux latéraux.

17h44: Je lis un peu partout que Marco Reus est forfait. On va pas se mentir, ce serait une bonne nouvelle.

17h35: En tous cas, Yoann Riou est déjà chaud à 4 heures du match.

Mon moral à moins de 4h du match du siècle de la semaine de la décennie 😂😂😂😚 #ASM #BVBASM pic.twitter.com/Wc5q17SNSp — Yoann Riou (@riouyoann) April 11, 2017

17h33: Je ne sais absolument pas qui est cette personne mais elle a eu le mérite de me faire sourire.

Pour ceux qui seraient tentés d'aller sur le hashtag #DORASM : rien à voir avec un dessin animé pour adulte. — Gordon etc. (@Gordon_etc) April 11, 2017

17h25: Rappelons que, ce soir, l'ASM évoluera sans Tiémoué Bakayoko, suspendu, et sans Djibril Sidibé, blessé. Il existe encore un gros doute sur Benjamin Mendy. Mais certains de nos confrères l'ont vu avec les autres joueurs du groupe monégasque.

17h20: On se moque gentiment de William, c'est vrai. Mais il a abattu un boulot monstrueux ces derniers jours, avec de nombreux papiers. Notamment celui où on se remémore la gaffe de Daniel Lauclair sur Kylian Mbappé. Avec de vrais morceaux du Grand Daniel dedans.

«Je suis avec Taylor Moore»... Le jour où Daniel Lauclair a rendu Kylian Mbappé célèbre https://t.co/tmYJKOVylg pic.twitter.com/Kipb8BOOcc — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 10, 2017

17h11: Sinon, notre journaliste sur place patiente en buvant de l'eau minérale qui a donné son nom à une équipe cycliste. On notera son professionnalisme.

Je vais grimper les cols comme Bernhard Kohl maintenant pic.twitter.com/uKL8pxm6eK — William Pereira (@WillyTheKiid) April 11, 2017

17h09: Dans la TL Twitter du stagiaire, on retrouve des supporters monégasques qui ne sont pas forcément des plus confiants...

17h06: Ce match, c'est une formidable excuse pour tester vos connaissances sur Kylian MBappé et Ousmane Dembélé. On vous a préparé un petit quizz sur les deux pépites du football français.

QUIZ. Dortmund-Monaco: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou les deux? https://t.co/OFKIuQPOOh pic.twitter.com/AKdtQ99G3f — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 11, 2017

17h04: Et quand je vous appelle "les cocos", ça ne veut pas dire que je vous vois comme une bande qui serait uniquement composée de clones de Marcus Coco. C'est affectif.

17h02: Vous êtes prêts, les cocos ? Vous aussi, vous attendez ce match avec impatience ? N'hésitez pas à balancer vos commentaires, qu'on puisse discuter.

17h: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr. On vous fait monter la pression avant le grand-match de ce soir. Allez l'ASM !

Ce match est attendu depuis le tirage au sort... Après sa remontée au score contre Manchester City, l'AS Monaco se déplace au Signal-Iduna Park pour y affronter le Borussia Dortmund. Mbappé, Dembélé, Lemar, Pulisic, Bernado Silva... La piste aux pépites, c'est ce soir. Pour vous faire patienter et pour faire monter la température au fil de l'après-midi, suivez l'avant-match avec nous. Allez, les cocos, asseyez-vous, détendez-vous et restez pour suivre toutes les infos sérieuses (ou non) sur ce match qui s'annonce palpitant...

