FOOTBALL Les Parisiens ne peuvent pas se permettre de laisser filer Monaco en tête du championnat...

Lacazette célèbre son but sur la pelouse du PSG, le 19 mars 2017. - Franck Fife/AFP

PSG - LYON: 0-1 (1ère période en cours)

Lacazette 6e

32e: By the way.

6 - Le but de Lacazette, inscrit après 6 minutes de jeu, est le plus rapide encaissé par Paris en Ligue 1 2016/17. Surpris. — OptaJean (@OptaJean) March 19, 2017

30e: Aaaaaah le petit ballon de Di Maria qui n'atteint pas Cavani dans la surface. Mapou veillait (si si).

28e: Outch Rabiot, la frappe 28 mètres au-dessus. Les pigeons de la Porte d'Auteuil ont eu très peur.

27e: Rhaaaa Aurier qui ne s'applique pas assez sur ce centre ! Totoutard ça va se payer.

25e: Ils sont nerveux quand même ces Parisiens... Va falloir penser à jouer au foot plutôt. Hein Cavani ?

23e: Di Mariiiia, la Robben qui ne passe. Le buste de Diakhaby était sur la trajectoire.

22e: Si les Parisiens passaient autant de temps à essayer de se faire des passes qu'à gueuler contre l'arbitre, ça irait beaucoup mieux pour eux.

19e: Hop hop hop la tête de Rafael qui fait du bien. Draxler n'attendait que ça derrière lui, sur un centre d'Aurier au deuxième poteau. Il est pas grand l'ancien de MU mais ça fait déjà deux fois qu'il met sa tête là où il faut.

17e: Les Parisiens ont obligation de réagir. Une défaite ce soir contre l'OL, c'est le titre qui s'éloigne + le signe que tu ne gagnes plus les gros matchs. Bref, la cata.

15e: Le contre parisien, emmené par Pastore à 2000 à l'heure. Mais c'est mal joué par Draxler à la fin, son centre pour Rabiot est bien trop mou. Il a pas été aidé par les appels de ses coéquipiers l'Allemand, faut dire...

14e: Rho lala encore le PSG dans le dur. Ils n'arrivent pas à sortir de leur camp et l'OL déroule pour approcher de leur surface.

12e: Et bien et bien, on a senti au début que les Parisiens voulaient commencer fort mais les Lyonnais, avec leur compo offensive, vont les chercher haut et ne les laissent pas jouer. C'est très bien fait.

11e: Evidemment, les Lyonnais n'en ratent pas une. Et on peut les comprendre.

9e: OH et l'OL tout près du 2e ! Quasiment le même ! Encore un corner, les défenseurs parisiens ne s'imposent pas, Diakhaby met sa tête et Trapp la sort avec l'aide de Maxwell qui intervient bien cette fois sur sa ligne. Chaud chaud chaud.

7e: C'est Maxwell qui ne réagit pas et qui laisse Lacaz' pousser le ballon dans le but. Quelle erreur de concentration.

6e: OH LE BUT LYONNAIS ! Lacazette reprend au deuxième poteau une déviation de Rafael sur corner.

5e: Mais Lyon ne panique pas. Ça ressort le ballon tranquillou avec Gonalons et Tolisso.

4e: Paris veut mettre un gros rythme d'entrée, ça se sent. Et pour se mettre en confiance, et pour étouffer les Lyonnais s'ils ne sont pas bien remis de leur périple à Rome jeudi.

2e: La première frappe du match est pour Draxler ! Feinte de décalage, tir des 20m. Dans la niche de Lopes, comme disait l'autre.

1ère: ALLEZ GO !

20h58: Les joueurs entrent sur la pelouse...

20h55: Et un tifo, un.

20h52: Les joueurs sortent tranquillement des vestiaires, le Parc est quasi plein. On y vient à ce gros match du dimanche soir !

20h50: Et la deuxième lame.

"Nous ne sommes pas supporters de la victoire, même si elle reste essentielle" #PSGOL pic.twitter.com/unpbWlvA8y — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 19, 2017

20h49: Message de soutien des Ultras à leurs joueurs. Le Barça, c'est derrière maintenant.

20h46: Je vous annonce que je suis très optimiste sur ce match. Rien qu'à regarder les compos... Il va être beau ce match, je le sens.

20h43: Et pendant ce temps-là, ça parle OM et transferts sur le plateau du CFC. Si ça vous intéresse, je mets ça là.

Une enveloppe de 200M 💶 suffit-elle pour faire une grande équipe ? La réponse de @jheyraud dans le #CFC ⬇️ pic.twitter.com/xYMUNhSUvW — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 19, 2017

20h40: A noter que les mecs disposent leurs bouteilles d'eau en forme de Tour Eiffel. On ne juge pas.

20h35: L'OL met aussi toutes ses forces dans la bataille. Tolisso + Valbuena + Fékir + Depay + Lacazette. Boum.

20h33: Sans plus attendre, la question que vous vous posez tous. Qui qui joue ? Et bien pour le PSG, Pastore est bien là, avec Rabiot et Verratti (perso ce milieu me plait beaucoup). Draxler et Di Maria sur les côtés.

20h31: Et hop, de retour. Ce dîner twinuts-crunch était fameux. Mais en dites rien à mon nutritionniste.

20h00: Je vais me restaurer et on se retrouve dans une demi-heure pour le départ réel de ce live. A tout' braves gens.

20h00: Ça nous fait en tout cas un beau petit match à suivre pour finir en beauté cette semaine, qui nous aura offert la qualif' de Monaco en Ligue des champions, celle de l'OL en Ligue Europa et une remontada de ouf de Lorient qui a marqué dans les 25 dernières minutes de son match à Nancy plus de buts à l'extérieur que depuis le début de l'année 2017. Quelle vie.

20h00: La pression est davantage sur le PSG, évidemment, après la victoire monégasque à Caen cet aprem. Mais l'OL, fatigué après son voyage à Rome jeudi soir, ne peut pas non plus se permettre de lâcher ce match. L'OM et Bordeaux ne sont qu'à 4 points derrière et bavent comme des morts de faim sur leur 4e place.

20h00: SALUT SALUT. Tout le monde va bien ? Soyez les bienvenus pour ce joli PSG-Lyon qui nous attend en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

L’affiche est belle, les grands joueurs présents dans les deux camps, mais la pression, elle, penche clairement d’un côté. Après la nouvelle large victoire de Monaco un peu plus tôt dans la journée, à Caen (0-3), le PSG se présente sur sa pelouse ce soir avec l’obligation de l’emporter face à l’OL. Eliminés de la Ligue des champions, les Parisiens n’ont pas le droit de ne pas être sacrés champions de France, et avec six points de retard sur l’ASM au coup d’envoi, il n’y a pas de temps à perdre. Les Lyonnais, eux, ont un nouveau gros rendez-vous à négocier seulement trois jours après leur belle qualification pour les quarts de la Ligue Europa obtenue à Rome. Seront-ils fatigués ou portés par l’euphorie ? C’est ce qu’on va voir.

>> PSG-OL, on ne pouvait pas faire mieux pour finir cette belle semaine de foot. Soyez-là pour qu’on vive ça ensemble.

Mots-clés :