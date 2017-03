Sport

Au moins ça fait plaisir, on a tous vu le même match. Interrogé par l’Equipe sur la prestation de Marco Verratti lors de PSG-Barça (4-0), la légende Andrea Pirlo n’a eu que des bons mots à l’endroit de son compatriote, qu’il considère comme son successeur. « Verratti est un très grand joueur, il est et sera le futur du foot italien et européen pour les vingt prochaines années, exlique Pirlo, qui prend une préretraite luxueuse à New-York. Il joue plus avec des passes courtes, il dribble beaucoup plus que moi et il conserve plus le ballon. Il est le meilleur joueur italien d’aujourd’hui et de demain. »

A tel point même qu’il s’est empressé de féliciter junior par SMS juste après la rencontre. « Il m’a dit que mon message était celui qu’il avait le plus apprécié, raconte-t-il. Alors, je lui ai répondu : ‘Maintenant, tu es devenu le numéro 1 parce que je suis en train de finir ma carrière’. »

