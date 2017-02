Sport

FOOTBALL Ca ne sert à rien pour être président, mais on va voir si Manu s'y connait en foot...

Emmanuel Macron lors du forum "Réinvestissons la France", le 23 février 2017 au Carrousel du Louvre à Paris. - Francois Mori/AP/SIPA

B.V.

Etre candidat à la présidentielle, c'est avant-tout être capable de donner son avis sur tout. Y compris ce qui n'a grosso modo rien à voir avec comment diriger le pays. Bref, en pleine campagne présidentielle, le boss d'En Marche! Emmanuel Macron a répondu à la question foot qui nous intéresse aujourd'hui: «ça va donner quoi ce classico?»

Et si on a le droit de pas être d'accord avec son analyse, le mec semble quand même un peu toucher sa bille. « «Je pense que Marseille va gagner, explique-t-il à France Bleu, dans une interview diffusée dimanche à 19h. Parce que l'équipe a envie, parce qu'il y a une nouvelle dynamique, il y a une super équipe et de superbes recrutements.» Du coup, Manu parie sur un 2-1 pour l'OM. Et vous?

