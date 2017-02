Sport

FOOTBALL Le Colombien a inscrit un doublé, dont ce superbe piqué...

Radamel Falcao marque contre Manchester City le 21 février 2017. - PAUL ELLIS / AFP

R.B.

En dix minutes, Radamel Falcao nous a fait le détester puis l'adorer. Car si on a haï le Colombien pour ce penalty très mal tiré et raté (50e), on a hurlé son nom alors qu'entretemps, Manchester City avait égalisé contre Monaco dans ce huitième de finale de Ligue des champions. Car le second but de l'avant-centre monégasque (61e) a été tout simplement magique.

Après avoir mis John Stones, défenseur le plus cher de l'histoire, sur les fesses, Falcao a lobé le gardien des Citizens Willy Cabalero d'un piqué absolument monstrueux. Un but génial, dégoulinant de classe, mais qui n'a pas permis aux Monégasques de s'imposer. Alors qu'ils menaient 3-2 à une demi-heure du terme, ils se sont finalement inclinés 5-3.

