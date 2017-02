Sport

FOOTBALL Il a une «blessure musculaire» selon Unaï Emery...

Thiago Silva lors du match entre le PSG et Lille le 7 février 2017. - Stephane Allaman/SIPA

20 Minutes avec AFP

Le défenseur du PSG Thiago Silva et l'ailier Angel Di Maria ont une «blessure musculaire» et sont forfait pour la réception de Toulouse dimanche en Ligue 1, a annoncé leur entraîneur Unai Emery à la veille du match, tandis que le milieu Grzegorz Krychowiak n'est pas convoqué et joue avec la réserve.



Le capitaine brésilien Thiago Silva avait déjà manqué le choc remporté contre le FC Barcelone mardi en 8e de finale de la Ligue des champions (4-0) à cause d'une «gêne persistante au mollet gauche».



Il est encore blessé et est rejoint à l'infirmerie par l'Argentin Di Maria. L'attaquant avait signé un superbe match contre le Barça, marqué par un doublé. Pour ces deux joueurs, Unai Emery a juste évoqué une «blessure musculaire» sans donner davantage de détail.

Krychowiak en CFA

L'entraîneur parisien a été plus disert sur la situation de son milieu de terrain récupérateur Grzegorz Krychowiak. Le Polonais «a demandé à jouer avec la CFA pour avoir des minutes de jeu, il va jouer cet après-midi avec la CFA» contre Bergerac, a expliqué le technicien.

«Il y a de la concurrence à ce poste (de sentinelle). Rabiot, je crois qu'il peut faire un bon travail à ce poste. C'est un poste très spécifique et difficile. Je n'ai pas convoqué Krychowiak. S'il ne joue pas avec nous, il préfère jouer avec la CFA pour maintenir le rythme», a conclu Unai Emery.



Le PSG reçoit Toulouse dimanche soir au Parc des Princes pour le compte de la 26e journée. Si les Parisiens s'imposent, ils vont revenir à un point du leader Monaco, qui a fait match nul à Bastia vendredi (1-1).

