FOOTBALL Le leader monégasque peut reprendre six points d'avance sur son dauphin...

Le défenseur monégasque Kamil Gilk à la lutte avec le gardien montpelliérain Geoffrey Jourdren, le 7 fevrier 2017. - PASCAL GUYOT / AFP

J.L.

MONTPELLIER - MONACO: 1-2

Hilton (47e) ; Glik (15e), Mbappé (20e)

20h54: C'est terminé ! Monaco a beaucoup souffert en deuxième mi-temps mais s'en sort avec 3 points. Ca en fait 6 d'avance sur Paris, qui va jouer contre Lille dans la foulée.

94': L'ARRET DE SUBASIC ! C'est fini !

93': Dernier corner...

92': Rohlala Monaco suffoque mais s'en sort. C'est le siège devant le but de Subasic, qui vient de sortir une frappe de Roussillon.

89': Quatre minutes d'arrêts de jeu, Montpellier peut espérer...

87': Le rouge pour Jemerson ! Un tacle bien appuyé sur Boudebouz. Ouaip, crado ça. Deuxième jaune bien mérité.

84': Et donc pendant ce temps Bordeaux se balade à Caen, 3-0...

81': Ohhh Mukiele!!! Elle était là l'occasion du 2-2 mais sa tête passe juste à côté

79': Monaco se fait royalement croquer là...

76': c'est centre sur centre Montpellier en ce moment. Mais y a toujours Glik à la retombée, sacrée tourelle celui-là.

73': Nettement moins serein ce Monaco-là quand même...

yoyo95 | 07.02.2017 à 20:23

Bordeaux 3 tirs cadrés = 3 buts, pourquoi est ce qu'on ne tombe pas toutes les semaines contre des défenses en bois ? Il y aurait plus de spectacle notamment au Matmut Atlantique ^^

>> Et dire qu'on a pas livé ça, ahah...

69': Bon Monaco est vraiment passé en monde full défense là...

wlad89 | 07.02.2017 à 19:30

Bon bon bon, c'est pas tout ça mais il vient quand le "grain de sable" dans cette machine de guerre qu'est le Monaco de cette saison !? #psg4life

>> Peut-être aujourd'hui? Reste 20 minutes...

64': En même temps Monaco fait plus rien non plus, bref, il se passe plus rien.

61': Montpellier essaie un peu plus, mais c'est quand même poussif

58': C'est une épidémie... Ikoné blessé remplacé par Camara. Et sinon, du foot?

55': Et Sidibé n'a pas la pêche non plus... II va sortir. Enfin il serait déjà sorti si Touré avait pas oublié son maillot au vestiaire.

52': Ikoné techniquement il fait un peu ce qu'il veut, c'est assez délicieux.

49': Et Germain qui sort dans la foulée pour Monaco, visiblement touché au mollet. Pas une bonne nouvelle ça.

47': ET LE BUUUT DE MONTPELLIER !!!!! Corner bien tiré par Boudebouz et Hilton claque sa tête. 2-1

46': C'est reparti à La Mosson. Et on a frôlé le 3-0 sur une couille entre Jourdren et Hilton

45': C'est la mi-temps. Montpellier est mené 2-0 par un Monaco franchement réaliste. Bah ouais, on appelle ça une grande équipe.

45': Ohhhh MBAPPÉ ! Il a failli claquer son doublé mais Jourdren s'est décidé à sortir un arrêt.

43': Pas mal Ikoné quand même, pas mal. Dommage qu'il soit un peu seul devant aujourd'hui.

39': Bon bah du coup le PSG est même pas encore à l'échauffement qu'il est déjà sous pression. On va avoir une bagarre de dingue jusqu'à la fin entre ces deux équipes!

36': Y a quelques situations intéressantes pour Montpellier, notamment grâce à Ikoné... Mais bon, on sent que si Monaco accélère

33':Bon ça va un peu mieux pour Montpellier depuis qu'ils sont passés en 4-4-2 avec Mounié devant. C'est juste dommage que le match soit quasiment plié.

31': (Et il y a 2-0 pour Bordeaux à Caen !)

28': Oh la grosse occasion pour Montpellier justement! Ikoné fend la défense de l'ASM mais rate le plus facile face à Subasic... Dommage.

25': J'aimerais vous dire qu'il y a encore du suspense dans ce match pour que vous restiez avec nous. Mais... En même temps, le dernier live que j'ai fait c'était celui du Superbowl, et on sait comment ça a fini.

22': Et Jean-Louis Gasset fait un changement... Montpellier est en panique totale.

19': OK MONACO ! Pas de soucis! 2-0 sur un contre à 10.000 à l'heure de Mbappé. Pfiouuu que ça va vite...

16': Ok avec le ralenti Jourdren fait n'importe quoi. Et dire que le type se prend pour Gigi Buffon.

15': LE BUUUUT DE MONACO !!!! Il n'y avait rien dans le jeu, alors la différence est faite sur coup de pied arrêté. Belle tête de Glik devant Jourdren

12': A noter que Bordeaux mène à Caen grâce à un but de Rolan. Voili voilou.

11': OUHLA le gros tacle sur Bakayoko... Doucement les gars, y a Ligue des champions dans quinze jours hein.

8': R.A.S en ce début de match, ma foi. Monaco essaie de construire mais pour l'instant ça défend bien en face.

5': A noter que Jardim a fait (un peu) tourner aujourd'hui. Fabinho et Falcao sont sur le banc notamment.

3': Bon en vrai ce soir on va voir Mbappé titulaire et ça c'est cool. Futur titulaire en équipe de France, ça mérite de se regarder.

2': Enorme surprise d'entrée, Monaco domine et Montpellier défend. Dingue dingue.

1': Ca joue ! Monaco va-t-il marquer le pas à La Mosson?

18h52: Alors que CAnal+ nous annonce que Barcelone a plus qu'un oeil sur Bernardo Silva. Tu m'étonnes... Il est promis à un grand avenir celui-là... Profitons-en tant qu'il est encore là. D'ailleurs, on avait écrit un article là-dessus.

Monaco-L1: Profitons bien de Bernardo Silva avant qu'il ne s'envole (contre un gros chèquos) https://t.co/9XbIKh4W3x pic.twitter.com/zyqwQH5oE1 — 20 Minutes (@20Minutes) January 27, 2017

18h50: Coucou tout le monde, ça roule? Allez on va démarrer cette nouvelle journée de Ligue 1 par un petit match à La Mosson. Montpellier-Monaco, sympa non?

18h25: La compo de la paillade. Beaucoup trop de joueurs que je ne connais pas.

XI Montpellier vs Mónaco: Jourdren; Mukiele, Pokorny, Hilton, Roussillon; Dolly, Y.Sylla, Skhiri, Ikoné; Boudebouz, Mbenza. #Ligue1 — Loco X El Fútbol (@locoxelfutbolGT) February 7, 2017

18h20: On tient la compo monégasque. Jardim a sorti son onze de bal du gouverneur. A part Mbappé pour Falcao

Aucune défaite en 2017, trois buts par match en moyenne, pas de blessés à signaler, l’AS Monaco est plutôt bien dans ses baskets en ce moment. Il faudra que ça continue à Montpellier pour renvoyer le PSG à six points, en attendant la prestation parisienne en soirée contre Lille. Qu’est ce qui peut enrayer la mécanique monégasque ? Il suffirait d’un « simple grain de sable », met en garde Leonardo Jardim. « Notre avantage de trois points, ce n’est rien. Je crois que l’équipe championne sera celle qui marquera le plus de points contre celles hors du top 5 ». Montpellier, rossé à l’aller, a une bonne tête de victime. Mais Jean-louis Gasset, appelé à la rescousse, va peut-être se rappeler qu’il était sur le banc parisien il n’y a pas si longtemps….

