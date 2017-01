Sport

FOOTBALL Toutes les infos du dimanche 29 janvier...

Dimitri Payet avec West Ham, le 17 décembre 2016. - Mitchell/IPS/Shuttersto/SIPA

B.V.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Les principales infos à retenir:

> Payet à l'OM, ce serait fait. Visite médicale cet après-midi

> Jesé va quitter le PSG pour Las Palmas en prêt

> Clément Grenier a signé à la Roma

> Nicolas Pépé devrait quitter Angers avant la fin du mercato

17h46: Très bonne ambiance à Bordeaux où les supporters ne sont pas très fans de la possibilité de voir Grégory Sertic quitter les Girondins pour l'OM.

Girondins : menacé de mort, Grégory Sertic placé sous protectionhttps://t.co/bAXnFWm3U7 pic.twitter.com/lBix3afXmX — SudOuest Sport (@SudOuest_Sport) January 29, 2017

17h40: Je vous reprends ce live un poil abandonné pour cause de Nice-Guingamp et de handball. Courage, je suis là.

16h: Payet rentre à la maison...

On rentre à la maison pic.twitter.com/AcwO3FChYt — Dimitri Payet (@dimpayet17) January 29, 2017

15h: Bon on a eu un début de journée assez fou au niveau des transferts, là ça se calme un peu. L'occasion de causer un peu de tout ce qu'il s'est passé ce matin.

14h: West Ham confirme, c'est officiel, Dimitri Payet va rejoindre l'OM

West Ham United can confirm that a £25m fee has today been agreed for the transfer of Dimitri Payet to Olympique de Marseille#COYI pic.twitter.com/U99Cl6cEdO — West Ham United (@WestHamUtd) January 29, 2017

13h30: Plusieurs sources confirment pour Jesé qui partirait du PSG direction Las Palmas. Six mois de prêt sans option d'achat.

12h35: Et Jesé à Las Palmas ce serait fait aussi, selon les médias espagnols.

Jesé jugará en Las Palmas. Ya hay acuerdo de cesión con PSG. Falta confirmación oficial. Lo contamos @CopeCanarias pic.twitter.com/YO2UNEgscR — Juan Francisco Cruz (@juanfrancruzcar) January 29, 2017

12h30: Toujours selon RMC, Payet devrait être dispo dès mardi soir pour affronter l'OL en Coupe de France.

Dimitri Payet sera qualifié pour affronter Lyon mardi soir au Vélodrome ! #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 29, 2017

12h25: On peut discuter un peu de ce transfert de Payet. Selon l'Equipe et RMC, le contrait serait de 4 ans et demi ou cinq ans et demi, ce qui l'amènerait à 34 ou 35 ans. Plusieurs questions

> Avec ce salaire, n'est-ce pas un contrat trop long?

> Est-ce une bonne chose pour Marseille d'aller chercher un joueur comme Payet?

> Que peut rêver l'OM sur cette fin de saison avec Payet?

Moi je vote dans l'ordre:

- oui un peu

- une super recrue

- une 4e place

12h20: Et bien dites moi:

> Draxler

> Depay

> Payet

La Ligue 1 a recruté du lourd cet hiver. Dites-nous en commentaires ce que vous en pensez?

12h15: L'Equipe confirme, Sky Sports confirme aussi. Ca semble sentir très bon pour cette histoire de Payet à l'OM. Il va passer sa visite médicale dans l'après-midi.

Dimitri Payet à l'OM, c'est fait, il passera sa visite médicale cet aprem, comme a dit Sky. Plus d'informations à venir sur @lequipe — Mathieu Grégoire (@Serguei) January 29, 2017

12h10: Payet à Marseille, c'est comme si c'était fait

Selon RMC, Dimitri Payet arriverait à Marseille cet après-midi. Le transfert serait réglé.

🚨🚨🚨🚨🚨 Payet c'est fait à l'OM ! Il arrive cet après midi à Marseille. West Ham et Marseille ont trouvé un accord. #RMCSPORT — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 29, 2017

11h35: Oh le très gros coup des Girondins !

Après Guedes et Draxler au PSG, Evra et Sanson à l'OM et Depay à l'OL, au tour des Girondins de frapper sur le marché des transferts 🔥🔥 pic.twitter.com/KH82ZUUm5Y — L'Enfant Terrible (@Mahieux62114) January 27, 2017

11h: Griezmann à Arsenal?

Bon c'est le Daily Mail donc vous pouvez prendre toutes les pincettes de l'histoire de l'humanité avant de vous emparer de cette rumeur, mais sachez qu'Arsenal préparerait une offre à 100 millions d'euros pour Antoine Griezmann. C'est bien connu que Tonton Arsène aime dpenser autant pour un joueur.

10h25: On continue dans les infos de notre confrère l'Equipe, Bordeaux serait sur deux cibles.

Bon, des bons petits joueurs de Ligue 1 quoi...

Transfert : Bordeaux sur Nolan Roux et Younousse Sankharé https://t.co/DuoUz0kFem pic.twitter.com/tjfd4miVZR — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 29, 2017

10h15: Bon en même temps, entre nous, c'est bien pour tout le monde non? L'OM en veut plus trop, lui a besoin de se retrouver un peu. C'est vrai qu'un autre club de Ligue 1 aurait pu être intéressé, mais il a sans doute un salaire un poil trop élevé.

10h: Ah, Alessandrini direction la MLS? Pourquoi pas...

WHAT !!! RT @lequipe Transfert : Romain Alessandrini (OM) vers Los Angeles https://t.co/swU4EO2DLr — Syanie Dalmat (@SyaneDalmat) January 29, 2017

9h30: Nicolas Pépé devrait quitter Angers avant la fin du mercato

Selon beIN SPORTS, l'Ivoirien Nicolas Pépé devrait quitter Angers avant la fin du mercato. Bon il reste quelques jours, hein, mais il se pourrait que l'OM soit sur le coup. A moins que ce ne soit l'OL, qui s'intéressait beaucoup au joueur en début de mercato.

9h30: C'est officiel, Lyon s'est débarrassé de Clément Grenier

Enfin disons qu'il a signé à la Roma. Bref, Clément Grenier, son énorme salaire et son faible temps de jeu ont quitté Lyon pour l'AS Roma.

9h30: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr. Aujourd'hui au programme du journal du mercato:

- Clément Grenier a officiellement signé à la Roma

- Nicolas Pépé devrait quitter Angers

- Plein d'autres trucs !

Une rumeur à la con ? Une info vérifiée ? Un avis tranché ? Si comme nous vous êtes fans du mercato et que vous n’avez qu’une envie, c’est de passer votre journée à suivre son évolution, bienvenue sur 20minutes.fr. Ici, on parle mercato en direct et avec notre ton habituel, sans se prendre la tête. Bref, si vous voulez vomir sur le recrutement du PSG, vous moquer de celui de l’OM, nous répéter à longueur de journée que les footballeurs sont trop payés, ce live est fait pour vous.

> Dimanche 29 janvier

