FOOTBALL Les Marseillais ont pris 4-1 à la maison mais estiment être floués par les décisions arbitrales...

Rémy Cabella a publié une photo de ses points de suture au pied après OM-Monaco. - Capture d'écran

R.B.

La branlée prise par Monaco à domicile (1-4) avait du mal à passer dans les rangs de l’OM dimanche soir. On en voulait particulièrement à l’arbitre de la rencontre, Clément Turpin, « coupable » d’avoir oublié une faute monégasque sur l’action sur but de Radamel Falcao et d’avoir sifflé un hors-jeu imaginaire sur Bafétimbi Gomis. Mais sur les réseaux sociaux, la charge est venue de Rémy Cabella, visé par une semelle de Djibril Sidibé et remplacé par Bouna Sarr (57e).

Le milieu offensif marseillais a publié sur Snapchat une photo des sept points de suture posés par le staff médical du club après la rencontre. « Sept points et même pas faute », s’indigne le joueur. Un cliché relayé par le compte Twitter de l’OM pour souligner le scandale arbitral dont il s’estime victime.

