FOOTBALL Toutes les infos transferts du lundi 16 janvier 2017...

Falcao a inscrit un doublé pour Monaco face au CSKA Moscou, mercredi 2 novembre. - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

R.B.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Les principales infos du jour

> Eyraud et Zubizarreta sont à Londres pour négocier l'arrivée de Payet

> Benteke nie tout contact avec le PSG

> Ancelotti aimerait faire venir Verratti au Bayern cet été

> Falcao est convoité par un club chinois, mais Monaco refuse de le vendre

10h47: Chine toujours, Angers a reçu une offre de six millions d'euros, en provenance d'un club de D2 le Dalian Aerbin, pour son attaquant Famara Diedhiou. L'Equipe affirme que l'international sénégalais, actuellement à la CAN, ne devrait pas donner suite.

10h26: Ah j'oubliais. Monaco a repoussé une offre de cinquante millions d'euros de Tianjin Quinjan, le club chinois qui convoite Diego Costa, pour son avant-centre Radamel Falcao. Mais selon L'Equipe, l'ASM pourrait céder si l'offre était plus importante. En tout cas, la cellule de recrutement réfléchit à des plans de secours.

9h53: johan61: "Il y a vraiment moyen que Payet vienne a l'OM malgré l'opposition affichée de West Ham ?" Je pense, sinon les boss de l'OM n'irait pas à Londres négocier. Maintenant, il va falloir payer...

9h43: Pourquoi pas après tout. Mais bon, est-ce que Liverpool serait OK ?

9h06: Comme d'habitude, ce live est ouvert à tous vos délires, commentaires et analyses. Je vous attends.

8h57: Dans Le Parisien, on apprend que Verratti et Ancelotti s'envoient leurs voeux. On apprend surtout que l'entraîneur du Bayern Munich aimerait attirer le milieu du PSG cet été. Problème, Paris n'a pas du tout, mais alors pas du tout, envie de se séparer du milieu italien.

8h56: Autre info dans les colonnes de L'Equipe. L'agent de l'attaquant belge de Crystal Palace Christian Benteke a nié tout contact entre le PSG et son protégé. Donc visiblement, la doublure de Cavani n'est toujours pas trouvé.

8h55: Alors que dans les rangs marseillais, on est ravis.

8h52 : On ouvre la journée avec cette info de nos confrères de L’Equipe. Le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud et son directeur sportif Andoni Zubizarreta sont à Londres ce lundi pour négocier le transfert de Dimitri Payet avec les dirigeants de West Ham. Marseille devrait proposer une nouvelle offre après une première tentative à 22 millions + 3 de bonus pour le joueur gréviste.

Une rumeur à la con? Une info vérifiée? Un avis tranché? Si comme nous vous êtes fans du mercato et que vous n'avez qu'une envie, c'est de passer votre journée à suivre son évolution, bienvenue sur 20minutes.fr. Ici, on parle mercato en direct et avec notre ton habituel, sans se prendre la tête. Bref, si vous voulez vomir sur le recrutement du PSG, vous moquer de celui de l'OM, nous répéter à longueur de journée que les footballeurs sont trop payés, ce live est fait pour vous.

>> Lundi 16 janvier

