FOOTBALL Toute l'actualité transfert du lundi 9 janvier 2017...

Paul-Georges Ntep lors du match entre Rennes et Guingamp, le 30 septembre 2016. - DAMIEN MEYER / AFP

Les principales infos du jour

Lille a bien avancé sur Bielsa mais reste prudent

Rakitic à City? Le Barça dément

Kurzawa ne se fera pas opérer, Paris ne cherche plus à gauche

10h10: Ntep à Wolfsbourg, c'est officiel. L'ailier de Rennes signe au VFL jusqu'en 2021 pour un transfert estimé à 5 millions d'euros. Il arrivait en fin de contrat en juin.

VfL Wolfsburg have signed @PGNtep from @staderennais. The attacker has received a deal until 2021.👍 pic.twitter.com/vVzNOBdcJE — VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) January 9, 2017

9h53: Pour rappel, Didier Drogba a donné une interview au CFC dimanche. Et il a (encore) affirmé qu'il pourrait revenir à l'OM. Pour la 422e fois.

8h30: Toujours selon L'Equipe, Layvin Kurzawa a renoncé à se faire opérer sa pubalgie. Du coup, le PSG n'est plus en quête d'un latéral gauche cet hiver. Autant dire que le club parisien va tout mettre pour dénicher une alternative à Cavani.

8h30: En Espagne, le Barça a affirmé qu'il souhaitait garder Ivan Rakitic, non aligné lors du nul des Catalans à Villarreal dimanche (1-1). Envoyé à Manchester City par la presse croate, le milieu serait en train de négocier une prolongaton avec Barcelone selon le club. Nous voilà un peu perdus.

8h30: Bonjour à tous, et bienvenue sur ce live mercato que j'ouvre avec des nouvelles du dossier Bielsa à Lille. Selon L'Equipe, l'Argentin et les futurs repreneurs du Losc discutent des derniers détails du contrat, ce qui n'empêche pas les investisseurs de rester prudents. On parle d'un mec qui a planté la Lazio Rome à l'ultime moment cet été.

>> Lundi 9 janvier 2017...

