FOOTBALL Cinq semaines après le crash de l’avion qui transportait l’équipe senior de Chapecoesense, le club s’est aligné en Coupe chez les moins de 20 ans…

Les joueurs de Chapecoense qui n'avaient pas fait le déplacement, réunis au stade de Chapecoense le 30 novembre 2016. - Andre Penner/AP/SIPA

Le souvenir de la tragédie est encore frais, mais il faut bien reprendre le jeu. Pour la première fois depuis le crash d’avion qui a fait 71 morts en Colombie, dont quasiment la totalité de l’équipe de Chapecoense, le club brésilien a renoué avec le terrain en alignant son équipe de jeunes en Coupe nationale des moins de 20 ans, pour une défaite (2-0).

Un résultat anecdotique pour Rui Costa, le directeur sportif désormais aux manettes du club, tout occupé à rebâtir une équipe compétitive pour le début du championnat fin janvier. Grace à l’aide de plusieurs clubs brésiliens, Chapecoense devrait enregistrer la signature d’une vingtaine de joueurs d’ici la fin du mois.

« On recourt à beaucoup de prêts. C’est un moyen économique privilégié pour ramener des joueurs de qualité rapidement. Beaucoup de clubs nous aident pour y arriver. On a regardé 90 joueurs, on en a enlevé 50 pour garder une liste de 38 noms et finalement arriver à un groupe de 25 à 27 joueurs pour la reprise. On a déjà un groupe prêt à préparer la prochaine saison ». La première recrue officielle de Chapecoense a d’ailleurs été annoncée en début de semaine. Il ne s’agira pas de Ronaldinho, mais du défenseur Douglas Grolli, qui était jusque-là en prêt à Ponte Preta.

