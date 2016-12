W.P., avec AFP

La rumeur tend à se confirmer. Le Brésilien Oscar devrait filer en Chine au début du mercato d’hiver. L’international brésilien va signer au Shanghai SIPG, club de première division entraîné par André Villas-Boas, a annoncé le club de football chinois vendredi dans un communiqué.

Chelsea Football Club and Shanghai SIPG have agreed terms for the permanent transfer of Oscar... https://t.co/7izeugHu1J