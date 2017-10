EN DIRECT. Tour de France 2018: Des arrivées au Mont Ventoux et à l'Alpe d'Huez?... La présentation du parcours en live...

J-263 ? Le Tour de France 2018, c’est dans une éternité. Heureusement pour les êtres sensibles amoureux de vélo que nous sommes, il y a toujours un jour sacré au mois d’octobre qui nous ramène à la Grande boucle. Et vous savez quoi ? Ce jour, c’est aujourd’hui. A 11h45, le gala de présentation du tracé du prochain Tour commencera et la Terre s’arrêtera de tourner au même moment (non, on n’abuse pas DU TOUT). Une ou deux certitudes : l’apparition du plateau des Glières et ses portions en terre dignes des plus belles courses de VTT, et un passage en Bretagne. Pour le reste, on va sagement patienter. On notera la présence du néo-retraité Alberto Contador au gala.

>>Rendez-vous à 11h30 pour le début du live