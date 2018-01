VIDEO. Liga: Le Real Madrid respire encore (et Ronaldo se remet à marquer)

Toni Kroos a participé au festival madrilène à Valence. — JOSE JORDAN / AFP

Bousculé mais tenace, le Real Madrid est allé s'imposer à Valence (4-1) avec notamment deux penalties de Cristiano Ronaldo, samedi pour la 21e journée du Championnat d'Espagne, chassant ses idées noires en revenant à deux points du podium.

[🎞️RESUME] Liga 🇪🇸 Le Real Madrid se reprend à Valence

⚽️⚽️ Cristiano Ronaldo s'est offert un doublé (sur penalty)https://t.co/rUZoy0kIsy #VALRMA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 27, 2018

Distancé dans la course au titre, humilié mercredi en Coupe du Roi par le modeste Leganés (1-0, 1-2), le club merengue a réussi à stopper l'hémorragie au stade Mestalla grâce à Ronaldo (16e, 38e). Et malgré la réduction du score de Santi Mina (59e) et une dernière demi-heure de souffrance, le Real s'est mis à l'abri sur deux buts libérateurs signés Marcelo (84e) et Toni Kroos (89e).

LÀ JE SENS QUE C'EST LE RETOUR DU GRAND REAL VOUS SAVEZ LES GRANDES ÉQUIPES C'EST DANS SES MATCHS LÀ QU'ON LES VOIT BENZEMA A ÉTÉ FABULEUX DU DÉBUT À LA FIN ZIDANE A FAIT UN COACHING PARFAIT (j'anticipe l'intervention de Fred Hermel ce soir sur RMC) — Nazih⭐⭐⭐⭐ (@nozil2609) January 27, 2018

Avec ce succès probant, l'équipe de Zinédine Zidane (4e, 38 pts, un match de moins) revient à portée de la troisième place, occupée par Valence (3e, 40 pts). Et si le leader Barcelone (1er, 54 pts) semble inatteignable, ce premier succès à l'extérieur en cinq journées remet le Real d'aplomb à moins de trois semaines du choc européen face au Paris SG (14 février).