VIDEO. Euro de hand: «Il y a eu un non-match»... Dinart et les Experts lucides après la défaite contre l'Espagne

On ne l’avait pas vue venir, cette défaite en demi-finale de l’Euro de handball contre le rival espagnol. Mais la réalité est là. Les Experts ont pris une leçon de la part des Ibères et se sont inclinés 27-23. Le score est sans appel et l’addition aurait pu être plus lourde, si les hommes de Didier Dinart n’avaient pas eu la brillante idée de réaliser un bon dernier quart d’heure. Au micro de beIN Sports, le sélectionneur tricolore n’a pas hésité à parler de « non-match ».

« Le fait de ne pas avoir souffert pendant la compétition… et cette équipe [l’Espagne] ayant déjà perdu deux matchs, ils s’étaient construits dans la douleur. Et nous aujourd’hui le point négatif c’est qu’on a perdu mais maintenant il faut aller chercher la médaille. Il faut se remobiliser et essayer de remporter cette médaille de bronze », a déclaré Didier Dinart.

Une première mi-temps rédhibitoire

Cédric Sorhaindo​, pivot de l’équipe de France, partage l’analyse de son entraîneur et parle d’un effet de surprise. « C’était un peu particulier. C’était un match différent de ce qu’on avait rencontré depuis le début. Je pense qu’on a été surpris. On avait du mal à rentrer dans le match. On a eu les ballons pour revenir, mais on a commis beaucoup trop d’erreurs », a-t-il déclaré sur beIN Sports.

Luc Abalo est quant à lui plus sec. « On a perdu le match sur la première mi-temps. Ils ont joué intelligemment et ils n’ont pas lâché la première mi-temps. » Point.