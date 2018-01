20h32 : C’est bien l’équipe B (voire l’équipe C) de l’OM. Mitroglou en pointe, OK, mais surtout une première pour le jeune Sari et un grand retour pour l’ancien tricard Bedimo. On va voir ce que ça va donner…

🔵 Le 11 de l’OM :

Pelé

Sarr - Rolando - Abdennour - Bedimo

Zambo - Sanson

Sari - Lopez - Ocampos

Mitroglou#SASOM — Le Journal de l'OM (@LeJournalOM) January 23, 2018