Girondins de Bordeaux: «Poyet? Un peu circonspect sur son parcours d'entraîneur»

Les Girondins ont découvert Gustavo Poyet. — Mehdi FEDOUACH / AFP

Gustavo Poyet a dirigé son premier entraînement au Haillan, ce lundi après-midi.

Si les supporters connaissent le joueur, ils attendent de découvrir l’entraîneur qu’est l’Uruguayen.

Un coach étranger, un pari risqué mais nécessaire pour relancer les Girondins.

Rémi et Olivier scrutent attentivement le terrain du Haillan, ce lundi après-midi. Un homme les intéresse : Gustavo Poyet, le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Alors qu’en pensent-ils ? « Déjà, c’est la première fois que je vois un entraînement où le ballon est présent pendant toute la séance », souligne Rémi. Mais à part ça ?

>> A lire aussi : Gustavo Poyet, c'est sans filtre

Connu sur le terrain, inconnu sur le banc de touche

Les deux jeunes hommes ne veulent pas trop se mouiller pour l’instant. Ils préfèrent attendre avant de juger. Il faut dire que pour Olivier la nomination de l’ancien joueur de Chelsea est « une vraie surprise mais à Bordeaux, on a l’habitude. C’est comme avec Blanc et Sagnol qui avaient été lancés dans le grand bain chez nous. » Ils souhaitent au passage à Gustavo Poyet de suivre l’exemple du premier, champion de France avec le club en 2009, plutôt que le deuxième.

🎙Gustavo #Poyet :« C’est normal que les supporters soient sceptiques pour le moment. La meilleure réponse c’est de gagner des matchs, de proposer un beau football et je pense, que ça ils aimeront. » #Girondins #FCGBOL pic.twitter.com/F08awCJVMj — Don Amar Fcgb (@DonFcgb) January 22, 2018

Rémi, lui, essaie de se rassurer comme il peut sur le nouveau coach bordelais : « Autant il a fait une très bonne carrière de joueur, autant je suis plus circonspect sur son parcours d’entraîneur. » Il est vrai que l’Uruguayen n’a jamais passé plus de deux ans sur le même banc avec souvent un limogeage à la clé.

Gustavo Poyet lors de son premier entraînement au Haillan. - Mehdi FEDOUACH / AFP

>> A lire aussi : Mais qui est Gustavo Poyet, le nouveau coach des Girondins?

La mode de l’entraîneur étranger continue de plaire

Pour connaître un peu mieux Gustavo Poyet, il suffit juste de se reculer de deux ou trois mètres au bord du terrain d’entraînement du Haillan. C’est là que se trouve Marco. Il est Espagnol mais surtout originaire de Saragosse, une ville où le nouveau boss des Girondins a joué sept ans dans les années 1990. « Je suis très content pour Bordeaux. C’est un bon choix. Il va remettre rapidement les joueurs en confiance », confie celui qui habite aujourd’hui dans la région.

Rémi et Olivier, eux, sont surtout satisfaits de voir un coach étranger débarquer au Haillan. Avec un grand sourire, ils se souviennent que « le dernier, c’était Ricardo (2005-2007) et ça s’est plutôt très bien passé. » Une deuxième place en championnat la première saison avant une finale de coupe de la Ligue, la seconde. Et puis pour Olivier, « le club a essayé beaucoup de Français ces dernières années [Blanc, Tigana, Gillot, Sagnol ou encore Gourvennec] et ça n’a pas toujours fonctionné. Au moins, là on tente un pari. » Un pari risqué mais peut-être indispensable pour relancer les Girondins de Bordeaux. À Gustavo Poyet maintenant de rassurer tout le monde ! Et rapidement.

Je connais pas G. Poyet, donc je vais pas juger plus que ça. Mais a priori, de loin, c'est pas emballant. On note quand même, avec intérêt, qu'on sort (enfin ?) du sérail français.



Ce qui me déçoit, par contre, vu les propos de MPH, c'est qu'on le rate pr 750K€ d'indemnité. 😯 — Aymeric GA/G33 (@RikoG33_GA) January 20, 2018

>> A lire aussi : Quand Fernando passe d'adjoint de Preud'homme à celui de Poyet en quelques heures