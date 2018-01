Jean-Michel N'Assume Pas: Le PSG trolle Eurosport... Mais supprime son tweet moqueur dans la foulée...

Le tweet du PSG, supprimé quelques minutes après sa mise en ligne. — Capture d'écran @PSG_inside

Ça aura été l’un des sujets de ces derniers jours : la diffusion du match entre Rennes et le PSG. Alors qu’Eurosport avait annoncé dans un premier temps que la dernière rencontre des 32e de finale de Coupe de France ne serait accessible qu’aux seuls abonnés du "player" internet de la chaîne, celle-ci a dû faire machine arrière suite aux déluges de commentaires de supporters scandalisés par une telle pratique. Sur demande de la FFF, le groupe Discovery Chanel a finalement décidé de diffuser le match sur Eurosport 360, son service de chaînes proposé sur les décodeurs Canal accessible à tous les abonnés de la chaîne.

Un problème qui, bien que résolu, n’a pas manqué de faire réagir le PSG à travers son compte Twitter. En effet, à quelques heures du match tant décrié ces derniers jours, le community manager du Paris Saint-Germain a décidé d’envoyer une petite vanne sur les réseaux sociaux. C’est court, c’est drôle et ce n’est pas bien méchant. Sauf que cette pique lancée à la chaîne Eurosport n’a pas dû faire marrer tout le monde puisque moins d’une demi-heure après sa publication, le tweet était supprimé. Mais comme on est toujours très prudent, on avait pris soin de faire une capture d’écran (on n’est pas les seuls d’ailleurs). C’est dans la boîte !