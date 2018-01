JO 2018: La Corée du Nord participera vraisemblablement aux épreuves en Corée du Sud

Ung Chang, le représentant de la Corée du Nord au CIO, dont dépend l'issue des négociations. — Moises Castillo/AP/SIPA

La Corée du Nord «participera vraisemblablement» aux jeux Olympiques d'hiver en Corée du sud le mois prochain, a déclaré samedi le représentant nord-coréen au Comité international olympique (CIO), selon l'agence de presse japonaise Kyodo. Kyodo a indiqué que le membre nord-coréen du CIO, Chang Ung, avait fait cette déclaration à des journalistes pendant une escale à l'aéroport international de Pékin.

>> A lire aussi: JO 2018: Le camp de base nord-coréen sur un bateau de croisière?

Ce développement intervient alors que Séoul et Pyongyang se sont mis d'accord vendredi pour tenir des discussions pour la première fois depuis deux ans. La rencontre, la première du genre depuis décembre 2015, aura lieu mardi à Panmunjom, le village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée (1950-53). Par ailleurs, Washington et Séoul ont convenu de reporter après les jeux Olympiques leurs manoeuvres militaires annuelles qui suscitent à chaque fois une aggravation de la tension dans la péninsule.

La Corée du Nord pourrait participer aux JO d'hiver en Corée du Sud le mois prochain, annonce Kim Jong-Un https://t.co/GlKERtYPH7 #AFP pic.twitter.com/fSsq4LRokp — Agence France-Presse (@afpfr) January 2, 2018

Selon l'agence japonaise, M. Chang était en route pour la Suisse, où siège le CIO. Des sources non identifiées citées par Kyodo ont estimé que le but du voyage pouvait être de discuter avec le CIO de la possible participation de la Corée du Nord aux jeux Olympiques d'hiver qui se tiennent à Pyeongchang (Corée du Sud) du 9 au 25 février. Le leader nord-coréen Kim Jong-Un a déclaré dans son message de Nouvel An que son pays souhaitait le succès de ces JO et envisageait d'y envoyer une délégation.