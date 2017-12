VIDEO. Manchester United perd (encore) des points, Lukaku sort sur civière après un choc à la tête

L'attaquant vedette de Manchester United Romelu Lukaku a été évacué sur une civière après plusieurs minutes d'arrêt de jeu, suite à un choc à la tête avec le défenseur de Southampton Wesley Hoedt, samedi lors de la 21e journée de Premier League (0-0).

Après seulement neuf minutes de jeu, suite à un duel dans les airs, la tête de Hoedt a heurté l'arrière du crâne de Lukaku. Le Belge est ensuite resté plusieurs minutes au sol, sans bouger, pendant que les équipes médicales intervenaient.

FT at Old Trafford.

Man Utd 0-0 Southampton.

Boos ring out at Old Trafford and Jose Mourinho is not happy. Reaction next on BT Sport 1 #MUNSOU pic.twitter.com/dNgh7gy5Hc