Tennis: Aïe aïe, toujours gêné par son coude, Djokovic pas sûr de reprendre à l'Open d'Australie

C’est un coup dur dont il est difficile pour l’instant de mesurer l’ampleur. Ecarté des courts depuis six mois à cause d’une douleur au coude, Novak Djokovic a dû ajourner sa tentative de retour officielle sur les courts d’Abou Dhabi, où il s’était inscrit pour un tournoi d’exhibition. La raison ? Toujours ce satané coude qui grince encore. C’est le staff médical du Serbe qui aurait pris la décision de retarder le retour de celui qui est retombé à la 12e place mondiale.

I am terribly disappointed that I am forced to withdraw from the Mubadala World Tennis Classic. Thank you all for your support 🙏 https://t.co/2ZhtrADXzl — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 29, 2017

« Je suis désolé de vous annoncer que je dois me retirer du tournoi de Mubadala. Malheureusement, j’ai ressenti ces derniers jours une douleur à mon coude. Après plusieurs tests, mon équipe médicale m’a recommandé de ne prendre aucun risque, me retirer du tournoi et de reprendre immédiatement les traitements. », a expliqué le Djoker, qui a précisé qu’il attendrait les résultats des traitements en question pour décider de la suite de son planning. Sa participation à l’open d’Australie (à partir du 15 janvier), semble fortement remise en cause.