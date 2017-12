VIDEO. NBA: Vince Carter a attendu ses 40 berges pour battre Lebron, la vieillesse n'est pas toujours un naufrage

Vince Carter a enfin battu Lebron James. — David Zalubowski/AP/SIPA

Cela fait des années qu’on n’attend plus rien de lui, et pourtant, la fin de carrière de Vince Carter est plus qu’honorable. A 40 ans, celui qui devait faire aussi bien que Kobe Bryant, continue de faire profiter la NBA de son talent les soirs où les jambes répondent. C’était le cas contre Cleveland la nuit dernière. L'ancienne star des Raptors a sorti une prestation de haut vol contre Lebron James, avec 24 points à 10/12 au tir. C’est la première fois que Vince Carter parvient à prendre le dessus sur son cadet après 20 défaites consécutives à travers les ans. Comme quoi, ça valait le coup de continuer (109-95).