Bordeaux préserve son invincibilité de 40 ans à domicile face à l’OM grâce à ce match nul.

Bordeaux n’a pas mis fait sa série de six matchs sans victoire mais a retrouvé une équipe.

Les joueurs espèrent que « c’est un match fédérateur » pour la suite de la saison.

Si le résultat est toujours le juge de paix pour un entraîneur, le contenu peut-être parfois un signe d’espoir. Jocelyn Gourvennec veut le croire de toutes ses forces. Si son équipe n’a pas mis fin à sa mauvaise série de six matchs sans victoire en Ligue 1, l’entraîneur bordelais l’espère sur la bonne voie avec un buteur, Nicolas De Préville, qui a enfin débloqué son compteur.

Bordeaux-OM: Les Ultramarines fêtent leurs 30 ans avec de magnifiques tifos https://t.co/KT8FmAfGue pic.twitter.com/nyqPsva3iq — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) November 19, 2017

On a retrouvé le Bordeaux du début de saison par moments

Pour ça, il compte bien retenir les 93 minutes et quelques secondes de son équipe face à l’OM, ce dimanche soir, au Matmut Atlantique. Et surtout, il va tenter de vite oublier l’égalisation marseillaise sur la dernière action : « C’est une énorme déception de perdre deux points comme ça. On n’est pas récompensé de notre très gros match. Après, on ne réussit pas à mettre le deuxième et j’ai des doutes sur quelques décisions arbitrales. » Il pense sûrement à ces deux penalties peut-être oubliés ou cette dernière faute contestable qui amène le but.

Les Bordelais se sont plaints de l'arbitrage à la fin de la rencontre. - Nicolas Tucat / AFP

Malgré tout, Jocelyn Gourvennec peut, en effet, être rassuré par la rencontre de son équipe. Bien organisée et accrocheuse, elle a répondu présente après plusieurs déconvenues ces dernières semaines à l’image de Jérémy Toulalan : « On a retrouvé une équipe, c’est ce qui manquait les derniers temps. C’est dommage de ne pas remonter au classement, avec les efforts que les joueurs ont faits. » Avec ce nouveau match nul, Bordeaux pointe à la 9e place du championnat avec déjà neuf points de retard sur le podium.

33 - @girondins a établi le record de la plus longue série d’invincibilité à domicile face à un adversaire en Ligue 1 (33 matches v Marseille). Imprenable. pic.twitter.com/6aGRQKbxQl — OptaJean (@OptaJean) November 19, 2017

« C’est un match fédérateur »

Mais pas question de baisser la tête pour les Bordelais. Tout d’abord car leur entraîneur est « fier de leur match et c’est bien le plus important. Ce but ne doit pas impacter tout ce que l’on a fait. Ça doit être le point de départ d’une meilleure période. » Benoît Costil, le gardien des Girondins y voit même « un match fédérateur. » Pourquoi pas ? Tout le monde a envie d’y croire.

François Kamano à la lutte avec un Marseillais. - Nicolas Tucat / AFP

Pour ça, il faudra reproduire la même copie à Caen dans une semaine pour valider « ce match du rebond » dixit Jocelyn Gourvennec. Cette fois-ci, les coéquipiers de Malcom devront concrétiser leurs actions car pour l’instant, la réussite n’est plus là depuis bientôt un mois et demi. Mais Jérémy Toulalan en est persuadé le bout du tunnel n’est plus très loin : « Si on est comme ça, la confiance va revenir et j’espère qu’on va retrouver notre jeu. » Et la victoire surtout !

Clément Carpentier