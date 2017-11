Salut les ovalix et bienvenue sur 20minutes.fr pour suivre ce nouveau match entre le XV de France et les All Blacks, même pas 72 heures après la première torgnolle ramassée par les hommes de Guy Novès au Stade de France samedi ! On va quand même parler de revanche, même si les équipes qui vont s'affronter ce soir sont en tous points différentes de celles qui se sont cognées samedi dernier. Après la défaite (38-18) du XV de France A, l'équipe B, composée de gars revanchards et de petits bleus qui ont sûrement la dalle, va quand même tenter de faire oublier la rouste de samedi. Bon, ne va pas allumer la Fédé de rugby et son patron Bernard Laporte, qui nous ont glissé cette rencontre avec l'idée de d'abord s'en mettre pleines fouilles, mais un peu quand même. Mais une fois qu'on a dit ça, ben on va essayer de trouver du positif et de prendre du plaisir dans ce formidable outil connecté.

>> On se retrouve sur les coups de 18h45, soyez là bande de loubards !