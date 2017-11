EN DIRECT. Equipe de France: Les Bleus sortent leurs cahiers de vacances avant la Russie... Suivez France-Galles en live

Salut les DidierDeschix et bienvenue dans le canap molletonné de 20 Minutes pour assister à ce match de préparation au Mondial russe contre les Pays de Galles ! Bon, à l'origine la FFF avait demandé d'affronter les Argentins et à l'arrivée on se retrouve avec les PDG. On fera avec, hein. De toute façon, le l'objectif, ce soir, c'est de voir si nos joueurs arrivent à bien jouer au ballon ensemble. Très honnêtement, si on voit un peu de foot, on sera déjà content. Car on a beau dire, à moins d'un an du Mondial, et même si on a carrément envie de croire qu'on peut le gagner, les Bleus ne nous ont pas offert des masses de certitudes. Et sans même parler de style de jeu, les dernières sorties des hommes de Deschamps ont semé plus de doutes dans les esprits qu'ils n'ont apporté de certitudes. Vous nous trouvez sévère et ronchon ? On en reparle après la rencontre.

>> On se retrouve sur les coups de 20h30 pour suivre tous ensemble ce match entre l'équipe de France et le Pays de Galles.