Rafael Nadal s'est excusé auprès de Guy Forget, «comme un enfant qui vient de faire une bêtise»

Après avoir appris le forfait de Rafael Nadal au tournoi de Bercy, Guy Forget, forcément blasé, a tenu à organiser une conférence de presse vendredi. Dimanche soir, lorsque Roger Federer avait déclaré forfait après sa victoire à Bâle, l’ancien capitaine de l’équipe de France de tennis n’avait pas caché qu’il l’avait mauvaise. Du coup, à l’inverse, après avoir vu que Nadal avait fait tous les efforts possibles pour honorer le tournoi de sa présence, Forget a tenu à le remercier.

« S’il y a bien un garçon qui est dur au mal c’est lui, s’il y a bien quelqu’un qui respecte ses engagements c’est lui, et là où il est formidable d’humilité, c’est qu’il s’est excusé auprès de moi au moins dix fois. Il m’a dit "je suis désolé, je suis désolé", comme un enfant qui vient de faire une bêtise. Et je lui ai répondu que j’étais d’abord désolé pour lui. Je le remercie, compte tenu de tous les forfaits auxquels on a été confrontés, d’avoir tenu sa parole. »

En conclusion, Guy Forget a lâché une information loin d’être anodine au sujet du Majorquin et de son hypothétique participation au Masters de Londres : « Il aurait pu zapper le tournoi (de Paris) pour préparer au mieux le Masters de Londres, il ne l’a pas fait. D’ailleurs je crois qu’il est assez sceptique sur ses chances de pouvoir y participer. »