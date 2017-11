EN DIRECT. Besiktas-Monaco: L'ASM n'a plus le choix, il faut gagner... Sans Falcao...

Messieurs, il est temps de se réveiller. Dernier du groupe G avec un point au terme d'une phase aller dominée par le Besiktas (9 points pris sur 9 possibles), l'AS Monaco est condamné à gagner mercredi à Istanbul s'il veut se relancer dans la course à la qualification. En cas de défaite asémiste, les Turcs seraient assurés de passer et pour peu que Leipzig gagne à Porto, les hommes de Jardim seraient eux déjà virés de la C1 2017-18 et ne pourraient plus viser qu'une 3e place synonyme de Ligue Europa. Et comme on n'a pas trop envie de voir le demi-finaliste de la précédente édition se taper des matchs contre le Viktoria Plzen au mois de février, on va prier très fort pour une victoire.

>> Le live commencera à 17h45