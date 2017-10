VIDEO. Le Vélodrome «cent fois plus beau» que le Parc des Princes, Gignac (re)met un taquet au PSG

André-Pierre Gignac sous le maillot des Tigres de Monterrey, en avril 2017. — D. Dyck / AP / Sipa

En bon Marseillais de cœur qu’il est et qu’il restera toute sa vie, André-Pierre Gignac n’oublie jamais de glisser des petits taquets au PSG, et ce à intervalles réguliers. En avril dernier déjà, l’ancien buteur du Vélodrome avait déclaré qu’il préférerait « mourir plutôt que de signer au PSG ». Et comme ça faisait un petit moment qu’il n’avait pas envoyé de pique au club de la capitale, Dédé a profité de la venue des caméras de Canal Plus, qui prépare un documentaire sur lui pour l’émission Intérieur Sport, pour remettre les pendules à l’heure.

Interrogé sur l’ambiance dans le stade des Tigres de Monterrey, l’international français-qui-a-tapé-le-poteau-contre-le-Portugal-en-finale-de-l’Euro, a tenu à comparer encore une fois l’ OM et le PSG. « Marseille a un stade cent fois plus beau que le PSG… Cent fois plus brillant. Avec peut-être même cent fois plus de passion », a-t-il lâché, ne pouvant pas s’empêcher de lâcher un petit sourire malicieux, probablement conscient (et content) de l’effet qu’allait produire sa petite phrase dans la cité phocéenne.