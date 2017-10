«Il faut arrêter avec les excuses», Richard Gasquet répond à la petite pique de Roger Federer

Richard Gasquet durant son match contre David Ferrer, le 4 juillet à Wimbledon. — Adrian DENNIS/AFP

Après les propos de Roger Federer au sujet tes tennismen français et du traitement médiatique de la presse française à leur égard quand ils ne sont encore que de jeunes espoirs, Richard Gasquet a été invité à réagir en conférence de presse après sa défaite contre le Suisse au Masters 1000 de Shanghai. La star de la balle jaune avait en effet avoué que, selon lui, la presse sportive française voyait les joueurs « trop grands trop tôt », ce qui pouvait leur causer du tort par la suite et freiner leur développement au top niveau.

Quand tu sais que tu vas affronter le vainqueur de Gasquet-Simon. #ShanghaiRolexMasters pic.twitter.com/9Qc2oVOpf6 — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) October 12, 2017

« Je n’ai pas du tout envie de polémiquer, a lancé Gasquet. Il faut arrêter… Il faut essayer de nous féliciter de temps en temps, le sport français est beau quand même (…) Il y en a plein le cul d’entendre tout le temps 'lui n’y arrive pas'… » Après son petit coup de gueule lifté, le Biterrois a tenu à défendre la presse de son pays, se réservant les critiques pour lui et lui seul.

« J’aurais aimé, peut-être, être mieux encadré, mais si je n’ai pas réussi à être n°1 mondial, c’est de ma faute, admet-il sans problème. Il faut arrêter avec les excuses. C’est normal que les médias et le public aient envie qu’on fasse mieux… Essayons de se motiver et que tout le monde porte les joueurs, encore plus dans les mois à venir. » Gasquet fait certainement référence à la finale de coupe Davis contre la Belgique, qui aura lieu du 24 au 26 novembre au stade Pierre-Mauroy de Lille.