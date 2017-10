VIDEO. Miracle: Hatem Ben Arfa a enfin rejoué... Avec le Variétés Club de France (c'est déjà ça)

Hatem Ben Arfa ne joue plus avec le PSG — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

En attendant que la situation d’Hatem Ben Arfa s’arrange (ou pas) au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa a pu refaire ce qu’il aime le plus : des vidéos You… jouer au football. Pas avec Paris, non, mais le Variétés Club de France, qui l’a invité à Poissy (Ile-de-France) pour participer à un match de charité qui a rapporté 15.000 euros à deux associations caritatives selon une info du journal L’Equipe.

Autour de HBA, on retrouvait Laurent Blanc, Fabien Barthez et même Didier Deschamps. L’équipe a donc accueilli en son sein un joueur en activité pour la première fois de son histoire, avec plus ou moins de succès.

Passe dé, ovations et autographes

Si la rencontre s’est soldée par un match nul, le milieu offensif du PSG s’est distingué par une passe décisive en talonnade sur le seul but de son équipe. « Ça fait du bien et ça fait plaisir, d’autant plus que c’est pour la fondation, la cause fait plaisir », a-t-il confié. Pas rancunier pour un sou et sans ironie aucune, l’international français a même « remercié [son club] de l’avoir autorisé à participer » à cette rencontre.

La première passe décisive de Ben Arfa cette saison en match officiel avec le Variétés Club de France 👏👏👏 pic.twitter.com/bFi34eMniW — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) October 11, 2017

Heureux, dans son élément (pour les amateurs de poncifs), Ben Arfa a notamment pu constater que sa cote de popularité était restée plus ou moins intacte auprès du public. Celui-ci l’a ovationné à plusieurs reprises et sollicité afin qu’il signe des autographes et pose pour des photos et autres selfies. De quoi rebooster un peu l’ego blessé d’un joueur qui se sent mal-aimé.